英超│熱刺與國際米蘭達成協議 同意4000萬歐羅賣基斯甸羅美路

熱刺中堅兼隊長基斯甸羅美路(Cristian Romero)離隊一事有突破性進展，據報球會和意甲勁旅國際米蘭就4000萬歐羅的轉會費，已達成口頭協議，去到最後階段。消息指這名28歲阿根廷中堅下周就會接受國米體測，完成後簽約作實，結束於熱刺的4年光景。

熱刺、國米同意4000萬歐羅轉會費

《ESPN》報導，熱刺與國際米蘭一直就基斯甸羅美路的交易進行談判，周五有突破性進展，雙方口頭同意轉會費為4000萬歐羅，交易終於去到落實階段。消息指這名仍在休假的28歲中堅，下周就會飛抵意大利米蘭接受國米體測，完成後就會簽約作實，離開效力了4年的英超賽場，重返意大利球壇。此子之前曾在熱那亞、阿特蘭大和祖雲達斯效力。

羅美路相隔4年重返意甲

知情人士透露，國米欣賞羅美路的經驗和防守硬淨程度，認為他符合球隊的戰術需求，打造成防線核心。而熱刺收回4000萬歐羅的資金，就會進一步調整陣容，在轉會窗關閉前作出其他引援行動。