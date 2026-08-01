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香港足球盛會2026│魯賓戴亞斯、紐尼斯、馬莫殊抵港會合曼城大軍 惟今晚不會出場鬥國米

足球世界
更新時間：16:41 2026-08-01 HKT
發佈時間：16:41 2026-08-01 HKT

曼城今晚將於啟德主場館對國際米蘭，為香港足球盛會2026打響頭炮。早前仍未完成假期未有隨隊的中堅魯賓戴亞斯、右閘馬菲奧斯紐尼斯和前鋒馬莫殊，今早飛抵香港會合藍月大軍，並隨即投入操練。然而3人長途跋涉東來，加上剛復操未有十足狀態，主教練馬列斯卡表示他們不會在今仗上陣。

3位主將抵港會合大軍

葡萄牙孖寶魯賓戴亞斯和馬菲奧斯紐尼斯，以及埃及前鋒馬莫殊，因為所屬的國家隊在之前的美加墨世界盃同躋身8強，在曼城大軍出發前往香港時仍未歸隊，所以不在訪港名單內。然而3人已結束假期回歸，他們隨即前往香港會合大軍，並在今日(1日)抵達，隨即到球隊下塌的酒店與隊友們會面。從曼城於社交媒體上載的圖片所見，3人隨即投入訓練。

馬莫斯抵港會合曼城大軍。曼城官方圖片
馬莫斯抵港會合曼城大軍。曼城官方圖片
魯賓戴亞斯和馬莫殊抵港後隨即投入訓練。曼城官方圖片
魯賓戴亞斯和馬莫殊抵港後隨即投入訓練。曼城官方圖片
魯賓戴亞斯東來會合大軍。曼城官方圖片
魯賓戴亞斯東來會合大軍。曼城官方圖片
馬菲奧斯紐尼斯亦抵港參加亞洲之旅。曼城官方圖片
馬菲奧斯紐尼斯亦抵港參加亞洲之旅。曼城官方圖片

馬列斯卡表示3人不會上陣

然而他們長途跋涉東來，加上剛復操未有十足狀態，今仗不會上陣。藍月主帥馬列斯卡昨晚在賽前記者會表示，「魯賓戴亞斯、馬菲奧斯紐尼斯和馬莫殊將會抵達，但他們會在早上較後時間才到，所以沒有機會參與今場比賽。至於其他人，他們在世界盃後需要放假，然後會慢慢歸隊。」藍月完成香港足球盛會後，將會轉飛南韓繼續季前亞洲之旅，下周三(5日)鬥韓職明旦隊；9日就對馬德里體育會，到時魯賓戴亞斯、紐尼斯和馬莫殊預計會上陣。

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