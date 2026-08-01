香港足球盛會2026│啟德體育園溫馨提示球迷輕裝入場 盡情享受頂級足球大戰

全城矚目的年度體育盛事「香港足球盛會2026」，今晚將於啟德主場館上演首場焦點大戰，由英超勁旅曼城迎戰意甲豪門國際米蘭。昨晚的曼城公開操練，已吸引逾20,000名球迷到場觀看，今晚7時30分兩支世界級球隊正面交鋒，場面肯定更加熱鬧，掀起全城足球熱潮。

提早到場領取實體門票和安檢

為讓球迷更快入場、更投入賽事氣氛，啟德體育園提醒觀眾出發前先檢查隨身物品，輕裝上陣，並因應天氣情況提早規劃行程。首先提前領取實體門票，並提早到場接受安檢，還要留意限制攜帶物品，觀眾請勿攜帶以下物品進場，包括但不限於專業攝影器材、自拍棍及三腳架、任何容量的水瓶及容器（不論是否附有瓶蓋）、長度超過35厘米的雨傘、任何尺寸的球類，以及哨子。

超過35厘米雨傘不可帶入場內

同時還需留意雨天安排及寄存服務。因應近日天氣不穩，球迷如攜帶雨傘，請留意長度超過35厘米的雨傘不可帶入場內。場外設有雨傘存放設施、電子儲物櫃及付費寄存服務供有需要人士使用。