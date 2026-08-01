英超│艾迪賀維離任 紐卡素進一步拆骨 古馬雷斯、賀爾接近入豪門

紐卡素周五正式宣布主教練艾迪賀維離任，雙方結束5年的合作關係。隨住這位協助球隊打破70年錦標荒的功勳教頭離任，喜鵲預計會進一步被拆骨，多位球員心灰意冷有意跟隨離隊，據報中場核心兼隊長般奴古馬雷斯將以8500萬鎊轉投阿仙奴，預計下周成事；左閘賀爾亦有望加盟曼聯，轉會費預期逾6000萬鎊。

傳古馬雷斯下周接受阿仙奴體測

周五紐卡素公布艾迪賀維離隊的消息，後者在任5年期兩度率隊取得歐聯資格，並在去年夏天勇奪英格蘭聯賽盃，協助球隊打破長達70年的本土賽事錦標荒，成為喜鵲功勳教頭。然而球會近兩季不斷賣走主力令他萌生去意，今夏已有安東尼哥頓和辛度東拿利離隊，加上隊長般奴古馬雷斯亦他投在即，最終決定辭職結束於紐卡素的5年任期。

賀爾或以6000萬鎊投曼聯

在賀維確定離開後，據報多位主力想跟隨離隊。巴西《環球體育》報導，阿仙奴將轉會費加至8500萬鎊後，紐卡素終同意放售古馬雷斯，後者預計於下周接受體測，隨後簽約完成入「廠」手續。而左閘賀爾亦向球會管理層表明，想離開加盟曼聯，尋求更上一樓。知情人士透露，喜鵲雖無意出售他，但了解其意願後，如果紅魔出價6000萬鎊或以上，就會同意放人。