大港腳闖中超｜北上四年走過高山低谷 安永佳的上海灘之夢

頂著俊朗外表帶來的「花瓶」標籤，面對冠軍球會殘酷的冷板凳競爭，「大港腳」安永佳在衛冕班霸上海海港迎來了職業生涯的最大考驗。他深知，唯有極致的專注與不懈的努力，才是立足中超的唯一出路。《星島》與香港電台《大港腳闖中超》節目組合作，與安永佳進行深入對話，聽他娓娓道來北上四年的高低起伏，以及他如何以汗水撕下標籤，譜寫出一段屬於自己的上海灘故事。

洞察兩地差異 深知專注是唯一出路

回想2022年首次踏足內地球壇，安永佳坦言適應期並不輕鬆。北上四年，最令他感受深刻的，是中港兩地球員在思維上的巨大差異。他觀察到內地的年輕球員往往帶著破釜沉舟的決心去把握機會：「他們很勇敢，十幾歲就開始靠踢職業足球掙錢了，但在香港你沒有這個機會。」這種對足球的飢渴感，是需要兼顧學業的香港球員難以比擬的。面對這群為足球傾盡所有的內地競爭者，安永佳深知自己必須比以往更專注、更自律，才能在這個舞台立足。

恩師見證撕下「花瓶」標籤 踏上證明之旅

在職業足球的世界裡，外型出眾有時反而會帶來無形的包袱。恩師兼傑志前主帥朱志光就點出了安永佳一直以來面對的困境與他的真實態度：「其實安永佳細個嗰陣已經好靚仔，有時會令外界甚至教練誤會，以為佢淨係掛住拍拖，或者覺得佢囂張。但其實佢私底下，成日自己孭住一袋波去球場苦練射門。我睇得出佢想進步，成功絕對唔係僥倖。」

朱志光笑言曾經認爲安永佳太靚仔會踢唔好波。星島圖片

來到上海的安永佳依然將自律發揮到極致。賽前準備，他會選擇一杯茶和一本書來沉澱心思；操練過後，最放鬆的時刻就是與愛犬Rocco一起看體育比賽。面對球迷封他為「香港朗拿度」，他選擇以入球後雙手掩耳的慶祝動作來回應：「意思就是不要聽外面的聲音，專注你自己。在期望很高、壓力很大的球會，我只要盡可能保持謙虛和真誠。」

安永佳解釋自己慶祝動作的含義。安永佳ig相

後備席的掙扎 寫信勉勵自己不留遺憾

由港超傑志的主力，到效力廣西平果哈嘹時勇奪「中甲年度最佳球員」，再轉戰中超深圳新鵬城，以至加盟剛完成聯賽三連霸的豪門上海海港，安永佳的職業生涯拾級而上，但這同時意味著他要面對越發殘酷的競爭。

效力海港這支冠軍級別的球隊，安永佳無可避免地要花更多時間坐在後備席上。在一場場激戰中，他往往只能在熱身區苦等，有時甚至直到完場都未獲教練派上陣。換作其他球員或許會感到氣餒，但他卻選擇了另一種應對方式——當比賽完結後，他立刻回到空蕩蕩的球場獨自加操。

「我不喜歡坐在後備席上，我想盡可能地踢球，成為能影響球場的球員。」在經歷了適應、受傷與等待的低潮期後，安永佳曾在房間裡寫下一封信來鼓勵自己。他在信中提醒自己，一路走來從未在挑戰中退縮，總是直面負面情緒與壓力，並勉勵自己要將每一天都活到極致，讓職業生涯不留遺憾。

皇天不負有心人，憑藉這份堅持，安永佳在對陣青島西海岸的比賽中後備入替頭槌建功，斬獲了加盟海港後的首個入球。在這片充滿挑戰的上海灘，他沒有宏大的口號，只有日復一日的加操與自省。安永佳期望自己的經歷能成為一面鏡子：「現在香港的球員看到像我、茹子楠、孫銘謙這些人在超級聯賽取得成功，我覺得這會讓他們相信，只要來到這裡，他們一樣可以做到。」

剖析兩地足球文化差異 張琳芃：「若當年足球和學業並行，我的成就或更高」

隨著近年越來越多「大港腳」北上發展，中港兩地不同的足球文化，在綠茵場上產生了微妙的碰撞。在香港電台紀錄片《大港腳闖中超》的鏡頭前，上海海港陣中的老大哥、前國足隊長張琳芃，以內地頂級球員的視角分享了他的觀察。在他眼中，兩地球員展現出的不同特質，很大程度上源於年輕時對「學業與踢球」的取捨。

張琳芃在訪問中大讚香港球員。節目組供圖

張琳芃表示如果當年自己兼顧足球和學業，他的成就可能更高。節目組圖片

內地青訓殘酷 足球是一道「單選題」

在內地球壇，足球往往是一道殘酷的「單選題」。張琳芃點出，內地青訓的競爭基數極大，許多年輕球員在十五、六歲的年紀，就必須作出影響一生的抉擇。「很多孩子一旦選擇了踢球，就意味著要放棄常規的學業，進入足校或球會梯隊，把所有的時間和精力都押注在足球上。」

這種沒有退路的環境，逼使內地球員早早具備破釜沉舟的決心。因為對他們而言，足球不僅是夢想，更是未來的出路；一旦無法在職業賽場立足，將面臨極大的生存壓力。這份沉重的現實，造就了內地球員在場上極強的拼搏精神與對成功的飢渴感。

港將兼顧學業 展現高素質自我管理

越來越多的大港脚北上來到中超踢波。安永佳IG相

相比之下，香港的足球文化則呈現出截然不同的軌跡。受限於本地市場規模與傳統觀念，香港球員往往需要兼顧學業，甚至像安永佳一樣，遠赴美國完成大學學位後才全身投入職業足球。

張琳芃坦言，這種背景雖然讓香港球員在早期的「職業化專注度」上未必及得上內地球員，但卻賦予了他們另一種優勢，更成熟的心智與戰術理解能力：「你會發現，像安永佳這樣有過完整教育背景的球員，他們在自我管理、情緒控制，以及對教練戰術意圖的理解上，往往非常清晰和自律。」

面對這種背景差異，張琳芃表示過早放棄學業的模式未必是唯一出路。這位身經百戰的前國足隊長毫不吝嗇對香港球員綜合素質的讚賞，甚至在回望自身的職業生涯時，吐露了這樣一番心底話：「如果當初我能夠足球和學業並行的話，可能我現在的成就會更高。」

全本地班底走訪全國 鏡頭直擊中超真實面貌

穿過上海海港主場浦東足球場的通道，象徵球隊精神的猛禽「海東青」圖騰與一排排中超冠軍獎盃映入眼簾。對北上發展的香港球員而言，踏入這支衛冕班霸的陣營，意味著更加殘酷的競爭。

榮譽室內陳列著海港隊四奪聯賽冠軍的輝煌，近期更締造「三連冠」王朝。新聞官趙昊晨點出球隊2024年勇奪雙冠王的強勢：「一賽季才輸兩場球，這是一個超高的勝率。」贊助商更為球隊定下「讓勝利變成慣例」的口號。當安永佳加入這支冠軍之師，感受眾人捧起沉甸甸「火神盃」的重量，其承受的重壓不言而喻。

將這些震撼畫面帶回香港的，是香港電台全本地攝製團隊。在逢周二晚上9時30分於港台電視31播出的《大港腳闖中超》中，總策劃兼主持人孟繁旭與團隊走訪多個城市，記錄「大港腳」心路歷程與幕後花絮；節目亦訪問多位知名國腳，讓觀眾深入了解中超與國足發展。談及初衷，孟繁旭表示：「這系列最大特點是還原中超聯賽與八位香港球員的真實生活，用香港攝影師的鏡頭記錄最真實的畫面，用足球推動香港和內地的交流。」