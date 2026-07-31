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網球│黃澤林談首入準決賽 逆轉捷克好手意義重大 夢想代表香港在ATP舞台走得更遠

足球世界
更新時間：19:50 2026-07-31 HKT
發佈時間：19:50 2026-07-31 HKT

黃澤林周五（31日）於墨西哥網賽以2:0輕取美國球手布祿斯比（Jenson Brooksby），首次晉身ATP巡迴賽準決賽。同時他的即時世界排名歷史性躋身前100位，來到生涯最高紀錄的第90位。談到這次生涯突破，指自己只是不斷努力，做到最好。又說代表香港是榮幸的事，從小的夢想就是能有機會在ATP巡迴賽展現自己。

戰勝強敵證努力有回報

香港網球一哥黃澤林周四在墨西哥網賽16強反勝世界排名第12位的捷克好手利赫卡後，今場又以2:0贏美國球手布祿斯比，即時世界排名升至個人新高的90位，首次殺入前100位，創下歷史。

Coleman回想對利赫卡一仗，他指對手以難以預料的比賽風格聞名，賽前已有戰術針對：「我嘗試增加多點變化，要令他也打得不舒服。」他又提到這些勝利對自己意義重大，證明自己長期努力的訓練有成果。

首次出戰ATP巡迴賽準決賽

被問到作為香港最頂尖的網球手，在國際賽場上一再取得優異的成績對他意味著什麽，黃澤林言：「代表香港是我的榮幸，從5歲接觸網球開始，夢想一直是在國際賽場上比賽。目前取得的成果證明長久以來的努力沒有白費。」

今次是黃澤林首次躋身ATP巡迴賽男單準決賽，香港時間明早10時30分就會對法國球手基亞，他說會以平常心面對：「我想把它當作又一次練習，而不是對局去面對。最重要的還是要讓身體休息好，才能發揮出好表現。」

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