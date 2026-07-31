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意甲│港人後代菲慈佔天樂登陸四大聯賽 300萬歐羅加盟拖連奴(有片)

足球世界
更新時間：19:38 2026-07-31 HKT
發佈時間：19:38 2026-07-31 HKT

母親為香港人的阿積士年輕中場菲慈佔天樂(Kian Franklin Fitz-Jim)，周五確定離開該支荷蘭班霸登陸四大聯賽，加盟意甲球隊拖連奴，據報轉會費為300萬歐羅。

拖連奴宣布簽入菲慈佔天樂

意甲球隊拖連奴周五宣布，從阿積士簽下23歲中場菲慈佔天樂，雙方簽約3年至2029年，據報轉會費為300萬歐羅。其母會阿積士亦確認其轉會消息，並在官網和官方社交媒體感謝他多年來的貢獻，祝願他在未來有更好的前景。

傳轉會費為300萬歐羅

菲慈佔天樂於2019年加入阿積士青年軍，2023年1月首次為阿積士一隊上陣，合共為這支荷蘭班霸於各賽事出場72次，攻入7球。消息指此子與阿積士的合約原本於2027年屆滿，但續約談判一直沒有進展，阿積士為免明年夏天人財兩失，所以決定在今夏賣走他套現，最終轉投拖連奴，登陸四大聯賽。

母親為香港人 傳識講廣東話

23歲的菲慈佔天樂於荷蘭阿姆斯特丹出生，但據報他擁有香港身份證，並懂得講廣東話，其媽媽是香港人。值得一提，拖連奴在介紹他加盟的短片中，特意加入香港的街景，展示此子與香港的連繫。

 

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