香港足球盛會2026｜國際米蘭教練捷禾承諾踢出精彩一仗 承認大軍有疲態

「香港足球盛會2026」將於明日（1日）在啟德主場館打響頭炮，由「藍黑軍團」國際米蘭硬撼「藍月亮」曼城。國米主帥捷禾（Cristian Chivu）與副隊長巴列拿（Nicolò Barella）今日（31日）率先現身賽前記者會。捷禾除了交代球隊近日在德國集訓的情況，亦大讚免簽新兵史東斯（John Stones）能加強後防實力；而巴列拿則重提意大利無緣世盃的痛楚，直言看著別人作賽「心如刀割」。

德國集訓熱身賽報捷 捷禾冀谷起狀態

國米早前於7月16至25日遠赴德國進行高強度集訓，並在26日收官戰的熱身賽中，以2:1擊敗德乙球隊卡爾斯魯厄。大軍隨後馬不停蹄抵港備戰，主帥捷禾坦言球隊目前仍處於調整期：「球隊在德國的操練十分艱苦，加上目前有時差問題，大家都尚有疲態，狀態未達100%。不過季前熱身賽正正是為了儲備體能及提升比賽強度。明日面對曼城這些歐洲大球會，我們定必全力以赴，務求踢出符合球迷期望的精彩比賽。」捷禾亦大讚香港是個美麗的城市，並強調亞洲市場對國米極為重要，十分期待明日能在啟德主場館親身感受香港球迷的熱情。

提到今夏以免簽形式羅致英格蘭中堅史東斯，捷禾客觀指出英超與歐洲大陸球會在財力上的差異：「英超球會的消費力確實驚人，高昂的轉會費通常只會在英國本土出現。因此對國米而言，能夠以免簽方式得到史東斯這種級數的球員非常重要。他的質素、領袖魅力與豐富經驗，絕對能協助我們的防線升級。」

巴列拿嘆無緣世盃 冀長留國米爭標

今夏意大利國家隊未能躋身世界盃決賽周，部分國腳變相獲得更多休息時間，但巴列拿坦言這段經歷相當難捱：「夏天有時間休息、恢復體力固然是好事，但其實心情一點都不易過。看著其他球隊在世界盃角逐，對我們來說猶如刀割一樣難受。」

不過，已效力國米8個球季的他，對新球季依然充滿鬥志，並大表忠心：「自從我加盟國米第一日開始，目標就是贏波。國米就像我的家人一樣，我希望能一直留隊效力。遇到低谷唯一出路就是振作，我會繼續為球隊搏盡，亦希望球隊在轉會市場找到具備競爭力的新血加盟。」

力撐曼城新帥 哀悼意國傳奇

今場大戰另一焦點，是曼城新帥馬列斯卡（Enzo Maresca）首度領軍出戰。捷禾對這位對手評價甚高：「他以前曾出任哥迪奧拿副手，對曼城運作十分熟悉。他其後自立門戶，在李斯特城及車路士都證明了自己，更領軍贏過世冠盃。他是世界上最年輕、最有潛力的教練之一，絕對有能力走出哥帥的陰影，是接手曼城的合適人選。」

另外，在記者會上，國米將帥亦特意向剛離世的66歲意大利傳奇名宿法蘭高·巴里斯（Franco Baresi）致哀。捷禾神情哀傷地表示：「今日是球壇悲傷的一日，巴里斯是足球歷史上的傳奇，66歲實在走得太早，我們向他的家人致以深切慰問。」

記者、攝影： 楊功煜