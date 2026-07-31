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英超│祖高美斯受傷利物浦後防唔夠人 仍然唔買中堅 堅持簽鋒將巴高拿

足球世界
更新時間：15:57 2026-07-31 HKT
發佈時間：15:57 2026-07-31 HKT

正在美國進行季前集訓的利物浦，遇上後防人腳不足的問題，新帥伊拉奧拿確認守將祖高美斯(Joe Gomez)拉傷肌肉，需要缺陣一個月，錯過英超頭兩至三輪的賽程。然而消息人士透露，紅軍仍然無意購買中堅，堅持其引援規劃，將會向巴黎聖日耳門報價斟介其法國國腳鋒將巴特利巴高拿(Bradley Barcola)。

祖高美斯受傷 或缺陣頭三輪英超

利物浦周日將會進行新球季第3場熱身賽，在美國芝加哥鬥同樣來自英超的列斯聯。他們在頭2場友賽分別擊敗新特蘭和域斯咸，但球隊面對中堅短缺的問題，要安排18歲青年軍小將鎮守中路。主教練伊拉奧拿周四確認，可勝任右閘和中堅的祖高美斯拉傷肌肉，需要養傷約一個月，至少缺陣頭兩輪英超，第3輪作客葉士域治亦未切可以趕及復出，中堅人手不足。

去季起已面對中堅人手不足問題

事實上紅軍去季已面對相同問題，今夏雖補充了法國中堅謝列美查基，但他只是頂替自由身離隊的伊巴希馬干拿迪，陣內中堅人選尚有華基爾雲迪積克、高美斯，以及仍在養傷的年輕小將利奧尼，人腳不足。然而意大利轉會專家羅馬諾透露，利物浦仍然堅持其引援規劃，不會因為高美斯受傷而將資金購買中堅，而是繼續補充鋒力，將會向聖日耳門正式出價求購鋒將巴高拿。

堅持引援規劃想簽巴高拿

知情人士透露，紅軍認為高美斯只是缺陣頭兩、三輪英超，影響性不大，加上隊長雲迪積克已結束假期歸隊，與查基合作有足夠人選，無需為中堅人選而操心。

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