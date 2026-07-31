美職│卡斯米路「想幫美斯贏波才加盟國際邁亞密」 大讚是足球之神 網民：C朗唔開心！

早前以自由身加盟國際邁亞密的巴西中場卡斯米路(Casemiro)，周四出席亮相儀式與傳媒會面。這名34歲中場老將談及將與美斯合作的感受時，直言自己是因為他而加盟，並指其任務就是幫助他贏波。同時卡斯米路指美斯(Lionel Messi)是史上最偉大的球員，更以「足球之神」來形容他。此子過往於皇家馬德里和曼聯與C朗拿度合作多年，彼此份屬好友，網民笑言C朗聽到卡斯米路讚美斯會唔開心。

卡斯米路直指因美斯來投

卡斯米路今夏以自由身離開效力了4年的曼聯，並在來自世界各地的多份聘約中，揀選了國際邁亞密，離開歐洲轉到美國展開職業生涯新篇章。此子早前代表巴西參加世界盃，休息不久就向國際邁亞密報到開始工作，美斯近日亦結束短暫的假期歸隊，兩人由西甲賽場交手多次的對手，變成隊友，卡斯米路矢言很榮幸與他並肩作戰：「任何球員都幻想與史上最偉大的球員一起踢波，這就像實現夢想一樣，如今我可以自豪地說與歷史上最出色的球員之一並肩作戰。他是一名天生的贏波，我亦是一位想贏波、想競爭的人，我會全力爭勝。」

稱讚美斯是足球之神

這名34歲中場續指自己因為美斯而來，「我決定離開曼聯後，當時有很多選擇，有來自意大利的機會，很多球隊都邀請我，但我選擇了自己想去的地方。我是為美斯而來，是為了幫助他，與他一起進行了兩課操練，已經再次感受到他真的無法被阻擋，所以與他合作是我的榮幸。」卡斯米路最後更以「足球之神」稱呼美斯，會享受與他一起合作的日子。

本身與C朗份屬老友

此子過往效力皇家馬德里和曼聯時，曾與葡萄牙巨星C朗拿度合作多年，彼此份屬好友，如今他稱讚其宿敵美斯是「足球之神」，網民笑言C朗肯定唔開心，更有人表示，「朗哥又失去一個鐵粉了﹗」