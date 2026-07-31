英超│拿文斯提前4日歸隊向曼聯報到 新援泰利文斯同樣縮短假期開操

曼聯的比利時門將拿文斯(Senne Lammens)周四返回卡靈頓訓練基地，回歸操練備戰新球季。此子原定於下周一才開操，但他提前4日歸隊，據報是他主動向球會申請提前結束假期，以便確保自己有足夠狀態在8月22日英超首輪對侯城時披甲。其比利時隊友、紅魔新援泰利文斯(Youri Tielemans)同樣提早報到，與拿文斯一起現身訓練基地。

拿文斯提早4日歸隊

早前隨比利時參加世界盃，並在8強不敵西班牙時後備上陣接波甩手累球隊出局的拿文斯，周四提前返回卡靈頓訓練基地，向曼聯報到備戰新球季。據《ESPN》報到，這名24歲年輕門將原定於下周一才復操，但他主動向球會申請提早4日歸隊，目標就是確保自己有充足的狀態和準備，在8月22日英超首輪對升班馬侯城時出場。同時他亦希望自己提早回歸，可以讓教練組有更充份的時間去評估和調整。

與泰利文斯一起現身訓練基地

而拿文斯的比利時隊友、早前以3500萬鎊由阿士東維拉入魔的泰利文斯，周四亦提早向曼聯報到，準備新球季。消息指他同樣與球會商討好提早歸隊，以便更快地融入球隊，以及理解主教練卡域克的戰術體系，在球季初就能幫助球隊。