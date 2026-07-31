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西甲│皇馬5分鐘極速傾妥超新星卡路士艾斯比 截胡英超隊2500萬歐羅奪心頭好

足球世界
更新時間：12:17 2026-07-31 HKT
發佈時間：12:17 2026-07-31 HKT

皇家馬德里在周四極速完成一宗轉會交易，以2500萬歐簽利雲特簽下評價極高的21歲年輕前鋒卡路士艾斯比(Carlos Espi)，消息指他們由接觸其經理人，到就合約條款達成一致，整個過穿程僅花了5分鐘。而此子一直受到英超球會白禮頓和侯城青睞，但銀河艦隊介入，球員本人屬意上「艦」，促使他們火速落實這宗交易。

皇馬火速簽下艾斯比

周四皇馬宣布從利雲特簽下21歲前鋒卡路士艾斯比，雙方簽約5年，至2031年6月30日屆滿。艾斯比過去3季效力利雲特，上季上位於西甲上陣25場攻入11球，西班牙盃3次出場則收錄2球，被喻為西班牙最有希望的中鋒之一，得到皇馬新帥摩連奴賞識，要求球會簽下他。

 

接觸到傾妥條款僅花5分鐘

意大利轉會專家羅馬路透露這宗交易的細節，皇馬周四將陣中年輕前鋒干沙路加西亞售予英超富咸，騰出前鋒位置後，教練摩連奴隨即要求球會補充中鋒。球會管理層立即行動，斟介卡路士艾斯比，由於此子與利雲特的合約內有2500萬歐羅解約條款，他們立即聯繫其經理人，了解球員本人的意願，並要求對方不要與白禮頓和英超升班馬侯城接洽。在得知艾斯比優先選擇皇馬後，立即開出條款並迅即達成共識，由接觸經理人到傾妥合約細節，僅花了5分鐘。

擊退白禮頓、侯城完成簽約

銀河艦隊隨後通知利雲特，將會觸發其解約條款，正式啟動轉會程序，並完成體測簽下艾斯比。這名21歲超新星在新球季預計會為為皇馬的輪換中鋒，會有不俗的出場時間。

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