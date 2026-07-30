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英超│車路士5200萬鎊簽水晶宮中堅拿確斯 今夏已花2.74億鎊簽5人

足球世界
更新時間：19:44 2026-07-30 HKT
發佈時間：19:44 2026-07-30 HKT

車路士周四宣布從水晶宮簽入法國中堅麥辛斯拿確斯(Maxence Lacroix)，雙方簽約6年至2032年，據報轉會費為5200萬鎊。連同這名26歲中堅，藍獅今夏已簽入5人，合共花費2億7400萬鎊。

拿確斯5200萬鎊上「車」

2年前加盟水晶宮的拿確斯，得到車路士青睞而「上車」，周四與這支倫敦豪門簽約6年，到2032年夏天，據報其轉會費為5200萬鎊。他矢言這是最好的選擇，「車路士是世界上最出色的球會，能夠成為其中一員，真的非常自豪。我和主帥(沙比阿朗素)通過電話。我們談論了戰術，也談到他對比賽的理解，很開心與他共事。」

與多位新隊友在世盃季軍戰交手

拿確斯早前隨法國參加世界盃，合共出場3次，包括季軍戰不敵英格蘭踢足90分鐘。該仗他與藍獅守將馬路古斯圖一起為法國披甲，並與摩根羅渣士、杜利奧查洛巴和列斯占士共3位新隊友交手，他矢言加盟前的確與各人傾過：「我和古斯圖傾過，亦和查洛巴傾過。他們對這家球會都給予高度評價，因為它擁有輝煌歷史。我很開心與一眾出色的隊友共事書寫新故事。」

 

車路士今夏斥2.74億買人

連同拿確斯，車路士今夏已斥資2億7400萬鎊簽入5人。最貴是以1億1170萬鎊從阿士東維拉羅致摩根羅渣士，並分別以4300萬鎊和4000萬鎊，買入右閘柏利斯達和翼鋒基奧雲尼昆達，以及用2200萬鎊簽下前鋒伊美加。

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