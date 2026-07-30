英超│傳艾迪賀維向紐卡素請辭 不滿球會屢賣主力 留唔到古馬雷斯成導火線
更新時間：18:28 2026-07-30 HKT
發佈時間：18:28 2026-07-30 HKT
發佈時間：18:28 2026-07-30 HKT
英國多間媒體周四報導，紐卡素主教練艾迪賀維突然向球會請辭，球會隨即啟動選帥工作，現執教沙特阿拉伯球會吉達艾阿里的謝斯利(Matthias Jaissle)將會接手。知情人士透露艾迪賀維不滿球會今夏屢賣主力而萌生去意，他預計球隊最終會放走巴西國腳中場般奴古馬雷斯，一怒之下決定離開。
艾迪賀維已向紐卡素辭職
《天空體育》、《每日電訊報》和《每日郵報》等英國媒體周四報導，艾迪賀維過去兩日與紐卡素高層高討後，決定向球會請辭，並在周三晚上向教練團成員告知自己的決定。而喜鵲管理層隨時展開選帥的工作，由於英超開季在即，球隊火速從沙特阿拉伯鎖定了新帥人選，就是吉達艾阿里教頭謝斯利。這名38歲年輕德國籍主帥曾帶領吉達艾阿里連續於2024至26年連續兩季贏得亞冠精英盃冠軍，是球壇其中一位受到追捧的新生代主帥，但他從未於歐洲五大聯賽有執教經驗，之前於歐洲僅教過奧地利球隊薩爾斯堡，未知有否能力於英超執教。
不滿接連賣走主力
而艾迪賀維突然請辭，與球會今夏接連放走主力有關，目前已出售辛度東拿利、安東尼哥頓，去夏又賣走阿歷山大伊薩克，據報他認為球隊仍會放走中場核心兼隊長般奴古馬雷斯，擔心球隊實力大幅削弱，在英超沒有競爭力，所以決定離開。
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