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香港足球盛會2026｜雷暴無阻曼城球迷力撐球員 熱血排隊等簽名遠觀練習

足球世界
更新時間：18:13 2026-07-30 HKT
發佈時間：18:13 2026-07-30 HKT

「香港足球盛會2026」將於周六（8月1日）在啟德主場館拉開戰幔，由曼城對戰國際米蘭。藍月大軍於昨天（29日）下午飛抵香港，隨即掀起一股熱潮。 雖然藍月人氣前艾寧夏蘭特與中場洛迪並沒有出席本次曼城在亞洲的巡迴，也無擋一眾香港球迷在天氣不似預期下追捧愛隊。

球員抵港到酒店玩遊戲

儘管經歷完長途飛行，略顯疲態的球員們下車時仍向現場球迷揮手致意，但他們沒有停留簽名及合照便步入酒店，其後未有再離開。從曼城官方網站可見，球員在休息過後已回復體力，並於下塌的瑰麗酒店進行拉筋熱身活動與玩小遊戲。也許男孩子就是男孩子，只要有得玩，都會樂極忘形，鋒將菲爾科頓非常享受球會安排的熱身遊戲。而大軍於今日中午於啟德操練，有球迷在Threads發文表示離遠觀看訓練。從影片可見，球員在小組形式下練習短傳、衝刺、罰球射門等熱身技巧，網民笑言此觀看位置的價值等同499元。

晨光第一線排隊拿籌等球員見面會

曼城來港的第一個公開活動，是在啟德零售館的球迷見面會，鋒將星沙維奧（Savinho）和哥迪奧艾捷維利（Claudio Echeverri）出席，會等候多時的粉絲近距離接觸。在社交媒體所見，早上七點半已有球迷在見面會場外排隊，而在上午十一點左右，130個名額已經屆滿。至於傍晚就有曼城作客球衣發布會，球會特意在維港首發這件球衣。在雨紛之下，大會展售出香港特別版印字球衣。

 

市民一早到啟德零售館排隊見曼城球員。按此鏈接觀看

https://www.threads.com/@yalwaysme3.0/post/DbZcCusDwq3?xmt=AQG08PiA7T1VD5dHUY-tF3dNq9ipJ15dlR9oYyRrojVqTw

市民離遠觀看曼城球員操練。按此鏈接觀看

https://www.threads.com/@lai._wilson124/post/DbZyP03mlie?xmt=AQG0A4UlPb1J46yt8Dg2pXFstcS84k2T9by1UzCa-6rpcw

曼城香港特別版球衣。按此鏈接觀看

https://www.threads.com/@cityzenshk/post/DbaSngPE9sy?xmt=AQG0vQ_LlXPd1BEh535WwOzRLU_zDL9jjtQZHu0QNgcStA

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