香港足球盛會2026│加華度爾驚訝香港有好多曼城球迷 直言有夏蘭特會有趣得多

「香港足球盛會2026」將於周六（1日）在啟德主場館爆發，英超豪門曼城和意甲霸主國際米蘭打響頭炮。昨日率先抵港的曼城大軍經過一夜休息後，今日陸續展開不同活動。日前剛與藍月續約5年的克羅地亞鐵衛加華度爾，今日現身會見記者，驚訝香港有好多曼城球迷之餘，還談及隊友艾寧夏蘭特未能隨隊訪港，他笑言如果有他在，旅程肯定會有趣得多。

體諒FIFA賽程規定 新帥點兵考察小將

根據國際足協的機制，球員在每個暑假要強制休息21日。由於今夏適逢美加墨世界盃，凡隨國家隊殺入16強或更後階段的球員均獲准延遲歸隊。因此，除了艾寧夏蘭特外，勇奪世盃金球獎的中場大腦洛迪卡斯簡迪（Rodri）、法國新星卓基（Rayan Cherki）、葡萄牙鐵衛魯賓戴亞斯（Ruben Dias）等均未有隨隊。記者在訪問中特別提到缺少了夏蘭特這位「開心果」會否令旅程失色，加華度爾亦毫不掩飾對這位老友的掛念：「正如我所說，他們必須休息3周。如果有夏蘭特和其他隊友同行，我們絕對會有更多歡樂。但我們來這裡是為了備戰，會盡力做到最好，並期待大家回到曼徹斯特後再重聚。」對於一眾主力缺陣，華度爾亦表示體諒：「面對未來每3日一戰的密集賽程，這個休息期是絕對必要的。」

專心踢世盃 延遲動筆續約

現年24歲的加華度爾在剛過去的世界盃代表克羅地亞出戰，球隊雖然於32強不敵葡萄牙出局，但他休假後已火速歸隊，並正式落實續約5年。談及這份新合同，他顯得相當興奮：「老實說，球會本來希望在世盃前完成續約，但我當時希望能先將全副精力集中在國家隊賽事上，所以留待世盃後才正式簽字。我非常高興未來5年能繼續留在這裡。」

驚歎港迷熱情 讚馬列斯卡戰術理念

經歷13小時長途跋涉抵港，加華度爾坦言對香港球迷的熱情感到喜出望外：「每天在酒店門外都看到大批球迷守候。我之前根本不知道曼城在香港有這麼龐大的粉絲群！或許有一天我退役了，必定會再來香港旅遊。」展望周六的重頭戲及新球季，華度爾對新帥馬列斯卡（Enzo Maresca）充滿信心：「雖然目前只操練了兩三課，但我已感受到馬列斯卡有很好的戰術理念。我相信球隊在社區盾及英超開鑼前會準備就緒，盡可能贏下所有比賽。」