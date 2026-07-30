Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│皇馬報價5000萬歐羅求購洛迪 摩連奴堅持要買打造曼城雙核中場

足球世界
更新時間：16:09 2026-07-30 HKT
發佈時間：16:09 2026-07-30 HKT

西班牙《塞爾電台》周三報導，皇家馬德里就羅致中場洛迪卡斯簡迪(Rodri)，已向曼城進行首次接觸，並提出一份約5000萬歐羅的口頭報價，正等待藍月方面的回覆。洛迪已30歲，加上他和曼城僅餘一年合約，皇馬近年的慣常造法不會出價羅致他，但消息指新帥摩連奴說服主席佩雷斯出手，前者承諾得到洛迪，加上早前已加盟的另一前曼城兵貝拿度施華，這個藍月中場雙核可以橫掃西甲和歐聯。

曼城口頭報價5000萬歐羅

《塞爾電台》報導，皇馬周三正式接觸曼城，就羅致其西班牙中場洛迪卡斯簡迪作出一份口頭報價，價錢為5000萬歐羅，未有報導此價位是固定轉會費，還是包含其他浮動條款的總價。而西班牙另一間電台《科貝電台》就表示，皇馬經內部評估後，認為交易會在4000萬歐羅至7000萬歐羅之間，此價位是球隊可接受的水平，但他們想先了解藍月的意向，才作出正式報價。由於目前距離轉會市場關閉還有一個月的時間，銀河艦隊對交易持樂觀態度。

出價有違皇馬近年習慣

而洛迪在去月踏入30歲，他上季又因膝傷而長抖9個月，加上與曼城的合約僅餘一年，按照近年的做法皇馬不會斥巨資簽下他。知情人士透露，新帥摩連奴力主佩雷斯完成這宗交易，他指出曼城近年可以在英超接連奪冠，並贏得隊史首個歐聯冠軍，兩大中場核心洛迪和貝拿度施華功不可抹，狂人分析後認為如果他倆一起為銀河艦隊效力，球隊就有能力與巴黎聖日耳門、阿仙奴和拜仁慕尼黑抗衡，有利重奪歐聯錦標。

摩連奴打造曼城中場雙核

在摩帥要求下，佩雷斯下令團隊分析這宗交易的利弊，決定開綠燈要求引援部份全力推動，有信心在新球季西甲展開前完成交易。

最Hit
颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？
01:09
颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？
社會
7小時前
何伯離世丨何煊遺願求與子女和好 臨終點名想見大仔傾兩句 拒絕接受治療只想和好如初
01:58
何伯離世丨何煊遺願求與子女和好 臨終點名想見大仔傾兩句 拒絕接受治療只想和好如初
影視圈
3小時前
公屋長者住戶廁所改用摺門 保留原有木門變1物增儲物空間？網民：佩服長者的心思
公屋長者廁所改用摺門 保留木門變1物「再利用」方便退還 網民提醒一件事…
生活百科
2026-07-29 17:15 HKT
內地母女灣仔遇儲物櫃驚魂求救無門 港人憑機智「一招」破解獲90度鞠躬致謝 網民激讚：智商200｜Juicy叮
內地母女灣仔遇儲物櫃驚魂求救無門 港人憑機智「一招」破解獲90度鞠躬致謝 網民激讚：智商200｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
社會
2026-07-29 13:06 HKT
孫女月月飛自己無護照 87歲嫲嫲感嘆「不枉此生」 港女秒做一事 網民淚崩：愛要及時｜Juicy叮
孫女月月飛自己無護照 87歲嫲嫲感嘆「不枉此生」 港女秒做一事 網民淚崩：愛要及時｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思「呢個城市令我好自豪」 網民：香港人效率世一
香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思「呢個城市令我好自豪」 網民：香港人效率世一
生活百科
2026-07-29 15:52 HKT
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
影視圈
2026-07-29 14:30 HKT
朱晨麗宣佈離巢結束與TVB 15年賓主關係 撰長文感激多位伯樂栽培：離開並不是道別
朱晨麗宣佈離巢結束與TVB 15年賓主關係 撰長文感激多位伯樂栽培：離開並不是道別
影視圈
6小時前
陳欣健罕談患認知障礙症太太張蓉蓉 自揭風流帳拒為紅顏知己棄家庭：要自己識放手
陳欣健罕談患認知障礙症太太張蓉蓉 自揭風流帳拒為紅顏知己棄家庭：要自己識放手
影視圈
4小時前