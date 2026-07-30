英超│皇馬報價5000萬歐羅求購洛迪 摩連奴堅持要買打造曼城雙核中場

西班牙《塞爾電台》周三報導，皇家馬德里就羅致中場洛迪卡斯簡迪(Rodri)，已向曼城進行首次接觸，並提出一份約5000萬歐羅的口頭報價，正等待藍月方面的回覆。洛迪已30歲，加上他和曼城僅餘一年合約，皇馬近年的慣常造法不會出價羅致他，但消息指新帥摩連奴說服主席佩雷斯出手，前者承諾得到洛迪，加上早前已加盟的另一前曼城兵貝拿度施華，這個藍月中場雙核可以橫掃西甲和歐聯。

曼城口頭報價5000萬歐羅

《塞爾電台》報導，皇馬周三正式接觸曼城，就羅致其西班牙中場洛迪卡斯簡迪作出一份口頭報價，價錢為5000萬歐羅，未有報導此價位是固定轉會費，還是包含其他浮動條款的總價。而西班牙另一間電台《科貝電台》就表示，皇馬經內部評估後，認為交易會在4000萬歐羅至7000萬歐羅之間，此價位是球隊可接受的水平，但他們想先了解藍月的意向，才作出正式報價。由於目前距離轉會市場關閉還有一個月的時間，銀河艦隊對交易持樂觀態度。

出價有違皇馬近年習慣

而洛迪在去月踏入30歲，他上季又因膝傷而長抖9個月，加上與曼城的合約僅餘一年，按照近年的做法皇馬不會斥巨資簽下他。知情人士透露，新帥摩連奴力主佩雷斯完成這宗交易，他指出曼城近年可以在英超接連奪冠，並贏得隊史首個歐聯冠軍，兩大中場核心洛迪和貝拿度施華功不可抹，狂人分析後認為如果他倆一起為銀河艦隊效力，球隊就有能力與巴黎聖日耳門、阿仙奴和拜仁慕尼黑抗衡，有利重奪歐聯錦標。

摩連奴打造曼城中場雙核

在摩帥要求下，佩雷斯下令團隊分析這宗交易的利弊，決定開綠燈要求引援部份全力推動，有信心在新球季西甲展開前完成交易。