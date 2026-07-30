英超│維拉買加拿祖因艾馬利喜歡拯救豪門失意兵 帶信心如拉舒福特般重生

阿士東維拉早前簽下在車路士失意的鋒線新星阿歷真度加拿祖，消息指這是主教練艾馬利的要求，知情人士指他特別喜歡拯救那些在豪門球會迷失的戰將，幫助他們找回未來路向。英國媒體《The Athletic UK》更指出，艾馬利認為加拿祖與前季下半季借來的拉舒福特非常相似，有信心如當年般令他重返巔峰水準。

艾馬利於西班牙時專吼豪門失意兵

《The Athletic UK》指出，艾馬利由以往於西班牙執教華倫西亞、西維爾和維拉利爾開始，喜歡羅致一些迷失方向的球員，幫助他們重振雄風。這名西班牙籍教頭有意會瞄向過氣老將，有時就會青睞迷茫的年輕新星，通過自己的執教手段去解開他們的心結，幫助他們的職業生涯由崩潰邊緣拉回正軌。

曾助拉舒福特、阿辛斯奧重生

他加盟維拉後，沿用這套做法，2025年1月就借用拉舒福特和馬高阿辛斯奧，助兩位名將重新找回方向，取得美滿成果。艾馬利再在去年夏天從曼聯借用翼鋒查頓辛祖，可是未能成功，後者始終無法重拾應有的狀態。如今艾馬利轉移目標去阿歷真度加拿祖，認為他可以幫助這名22歲阿根廷鋒將重現光茫。

認為加拿祖會像拉舒福特般成功回勇

據接近維拉的消息人士透露，艾馬利認為加拿祖與拉舒福特非常相似，不單止因為兩人最擅長的位置同樣是左翼，踢法直接、喜歡用速度突破對手外，還因為他倆都對自己的技術和踢法非常有信心，加上維拉正正欠缺一位縱深穿透加高的攻擊手，所以決定向加拿祖埋手。