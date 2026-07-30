世界盃2026｜球迷促英格蘭罷踢世界盃 歐洲足協醞釀大反擊

近期國際足協賣盤引發巨大爭議。球迷強烈要求英格蘭杯葛世界盃，抗議FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）企圖出售賽事主辦權牟利。英格蘭足總帶頭反對，歐洲足協（UEFA）亦將召開緊急會議，世界盃隨時面臨大規模罷踢危機。球迷強烈要求英格蘭罷踢世界盃，以抗議國際足協（FIFA）將這項球壇最大盛事「出售」的陰謀。

早前恩芬天奴向211個FIFA成員國下達最後通牒，會員國只要在53日內簽署他提出的新協議，每個國家足總即可獲得3,000萬英鎊的一次性「利誘」款項。據悉，他打算成立一個名為「Fifa Forward Enterprise」的賽事組織，並計劃將世界盃由四年一屆改為每兩年舉辦一次。若出售賽事股權的計劃如期落實，恩芬天奴及其美國利益集團將能從中抽走數以百萬計的巨額資金。憤怒的球迷批評此舉純屬貪婪，直指「必須阻止」恩芬天奴。歐洲足協五十五個成員國正準備召開緊急會議商討強硬對策，這極可能引發一場針對世界盃的大規模杯葛行動。

英格蘭足總帶頭反對 球迷怒轟「撳住搶」

英格蘭足總目前正帶頭反對。其高層表明，對世界足球主管機關FIFA企圖成立私人公司來營運賽事的計劃，當中「缺乏程序公義」感到深切關注。事實上，三獅軍團的球迷早前在球隊晉級今夏世界盃四強時，已被恩芬天奴制定的天價門票剝削過一番。

球迷現正敦促英足總果斷回應。67歲英格蘭球迷夏利斯直言：「這將會是世界盃的末日。FIFA為了金錢正在出賣足球的靈魂。UEFA應該帶領其成員國退出FIFA，並罷踢下屆世界盃，這是唯一能讓FIFA清醒的方法。這一切都只是為了讓恩芬天奴賺更多錢。」

FIFA主席恩芬天奴企圖出售賽事主辦權牟利牽涉美國政商勢力。美聯社

牽涉美國政商勢力 英國新任首相開腔炮轟

據了解，恩芬天奴已向好友兼商業夥伴美國總統特朗普（Donald Trump）就此重大變革，作出秘密諮詢，當中包括聯繫由特朗普女婿賈里德·古什納（Jared Kushner）胞弟祖舒亞·古什納（Joshua Kushner）所經營的投資公司 Thrive。英國新任首相貝安德（Andy Burnham）亦猛烈抨擊該提案。前英足總及曼城主席大衛伯恩斯坦（David Bernstein）更強調，若恩芬天奴的提案獲通過，英格蘭必須退出世界盃。他怒斥：「整件事極度糟糕，充滿任人唯親與裙帶關係。坦白說，這令人作嘔。」英足總發言人則表示：「我們對此提案完全不知情，目前亦未掌握任何實質細節。」

足球界現分歧 亞洲足協表失望

然而，歐洲足協內部並非一面倒反對相關計劃。捷克足協主席特倫達（David Trunda）表示，他能看到這位56歲瑞士籍主席所提計劃的「正面影響」。與此同時，中北美洲及加勒比海足協（Concacaf）與亞洲足協（AFC）均已公開表示，對未獲納入計劃諮詢名單感到相當失望。

