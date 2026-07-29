香港足球盛會2026｜曼城抵港掀熱潮 無懼主力缺陣球迷苦候 科頓成「人氣王」

「香港足球盛會2026」將於周六（8月1日）在啟德主場館拉開戰幔，由曼城對戰國際米蘭。「藍月亮」大軍率先訪港，於今日（29日）下午飛抵香港，隨即掀起一股熱潮。球隊專車於下午約3時半抵達下榻的尖沙咀瑰麗酒店，大批球迷早已在酒店安排的等候區內夾道歡迎，氣氛熱烈且秩序井然。

曼城眾將經歷長途飛行，略顯舟車勞頓的疲態，但下車時仍向現場球迷揮手致意，不過球員們並沒有停留簽名及合照便步入酒店，其後未有再離開。大約一小時後，現場球迷陸續和平散去，但仍有數名球迷堅持留守，期盼能再次捕捉到偶像的身影。

球迷體諒球員疲態 抱「平常心」撐場

由於今夏適逢美加墨世界盃，在國際足協（FIFA）強制休息21日的機制下，曼城今次香港之旅缺少了多名頂級球星，包括神鋒夏蘭特（Erling Haaland）、中場核心洛迪卡斯簡迪（Rodri）等主力均無緣訪港，但這無阻球迷的熱情，其中英格蘭球星科頓（Phil Foden）更成為萬眾矚目的「人氣王」。本地球迷陳先生在酒店外苦候兩小時，他坦言對部分球星缺陣早有心理準備，一直抱「平常心」面對，並直言科頓已是他心目中「最Top」的球星，能見到他已非常滿足。

曼城球員專屬巴士抵達酒店片段，點擊下方鏈接觀看。

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大灣區球迷專程南下 齊撐「藍月亮」

除了本地球迷，曼城訪港的魅力更輻射至整個大灣區。來自深圳的王小姐特意帶同球衣專程南下「追星」，她笑言雖然愛將基亞利殊（Jack Grealish）及魯賓戴亞斯（Ruben Dias）等缺陣令人稍感沮喪，但「起碼科頓來了，有一個就知足了」。她亦表示已購買31日的訓練賽門票，期待在球場上欣賞偶像表現。

曼城球員下車片段，點擊下方鏈接觀看。

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而從廣州趕抵香港的鄭先生，雖然抵達酒店時球隊已入內休息，但他依然保持樂觀。他受訪時直言：「遺憾總會有一點，不過也沒關係，以後還有機會。」鄭先生透露自己已買齊訓練日及正賽兩天的門票，期望在接下來的活動中繼續追星：「我會再留意其他活動的安排，看有沒有機會見到他（科頓），期待能索取簽名甚至合照。」

曼城大軍稍作休息後，將會全面投入操練，他們會先於31日下午進行公開操練，之後一日就會在啟德主場館與國際米蘭合演大戰，為香港今夏的足球盛會打響頭炮。