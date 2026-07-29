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英超｜車路士買「熟男」添經驗！與韋碧克達成兩年協議有望下周到港會合大軍

足球世界
更新時間：16:32 2026-07-29 HKT
發佈時間：16:32 2026-07-29 HKT

車路士在新帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）接掌後，轉會策略迎來大轉變，為解決上季球隊表現不穩及紀律渙散的問題，藍獅銳意引入具備豐富英超經驗的老將鎮場。據英國媒體報道，車路士已與白禮頓達成協議，將簽入35歲的英格蘭前鋒韋碧克（Danny Welbeck），雙方將簽署一份為期兩年的合約。若體測及轉會手續順利，這位老牌神鋒最快可於下周飛抵香港，參與香港足球盛會2026。

有望下周赴港撼祖雲達斯

車路士目前正於澳洲悉尼展開季前巡迴賽，首戰以6:4擊敗西悉尼流浪者。球隊本周末迎戰熱刺後，便會飛赴香港準備硬撼意甲勁旅祖雲達斯。會方期望韋碧克能盡快完成體測並飛往亞洲，與大軍會合。結束香港站後，藍獅還將造訪印尼及馬來西亞，最後於8月15日返回主場迎戰皇家蘇斯達。

藍獅剋星補強鋒線

35歲的韋碧克上季在英超寶刀未老，上陣37場攻入13球。自2020年加盟白禮頓以來，他各項賽事合共攻入51球，更成為「海鷗」史上的英超入球王。有趣的是，韋碧克堪稱是「車路士剋星」，過去7次對藍獅合共交出5個入球及2次助攻；單是上季他便3次攻破車路士大門，包括在史丹福橋梅開二度。阿朗素此舉可謂直接將心腹大患收歸己用。

連斟老將穩定更衣室

除了韋碧克，車路士的收購老將行動仍在繼續。在早前以800萬鎊出價收購利華古遜中場格列沙加（Granit Xhaka）被拒後，球隊迅速轉移目標，目前極度接近簽下效力賓福特的36歲英格蘭中場佐敦軒達臣（Jordan Henderson）。阿朗素期望這批經驗豐富的「爸爸級」球員，能帶領陣中年輕新星重回爭標正軌。

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