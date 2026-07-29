世界盃後遺症｜阿根廷球員馬天尼斯、麥阿里士打犯眾憎 返英國急請保鑣看守大宅

阿根廷在世界盃準決賽絕殺英格蘭，加上一眾球員公然高舉宣示法克蘭群島（馬島）主權的政治橫額，徹底激怒了全英國國民 。這場政治風暴的餘波已蔓延回英超賽場 ，據英國媒體披露，效力曼聯的後衛利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）及利物浦中場麥阿里士打（Alexis Mac Allister），因擔心返英後遭到憤怒的英格蘭極端球迷報復，緊急聘請私人保安公司，在其於英格蘭的豪宅外進行 48 小時全天候巡邏，氣氛極度緊張。

高舉爭議橫額惹禍 兩將大宅密鑼緊鼓戒備

在阿根廷 2:1 擊敗英格蘭的準決賽後，利辛度馬天尼斯被拍到興奮地拉起寫著「Las Malvinas son Argentinas」（馬島是阿根廷的）的巨型橫額，而麥阿里士打亦在身旁一同慶祝 。由於法克蘭群島主權問題是英國人最敏感的政治死穴，兩人的舉動隨即在英格蘭國內引發排山倒海的譴責 。為了確保人身安全，兩人在大賽結束後，大宅外均有私人保鑣及保安人員連續兩天駐守巡邏，嚴防任何蓄意破壞行為 。幸好至今並未發生任何針對他們財產的惡意破壞 。據悉，曼聯並未參與馬天尼斯住所的保安安排，一切均由球員私人解決 。

紅魔、紅軍球迷對英格蘭國家隊冷淡

事實上，兩人效力的曼聯及利物浦，其球迷群體向來對英格蘭國家隊不太熱情，這或許是兩人能稍微安心的原因 。利物浦看台上經常出現「我們不是英格蘭人，我們是斯高斯人（We’re not English, we’re Scouse）」的橫額 ；而奧脫福球場亦長期懸掛著「曼聯大過英格蘭（United > England）」的標語 。