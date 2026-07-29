世界盃2026｜麥巴比公開信表示遺憾未能給國民更好結局 坦言要一段長時間恢復心情

帶領法國於剛結束的美加墨世界盃奪得殿軍，個人創下連續兩屆世界盃奪得金靴獎紀錄的法國隊長基利安麥巴比(Kylian Mbappe)，經過兩個星期的冷靜後，周一於個人社交媒發表公開信，承認法國隊世界盃之旅以令人心碎的方式結束，他會難過一段時間。他還指法國球迷或許應該得到一個更好的結局，而不是4強0:2輸給西班牙，以及季軍爭奪戰4:6慘敗給英格蘭。基巴比在公開信人感謝球迷的支持，承諾與隊友會在未來的賽事，揭盡全力為法國爭取錦標。

麥巴比聲明全文如下：

這一個月充滿了各種情緒。我們不斷突破極限。身披法國戰袍，我們感到無比自豪。最重要的是，我們充滿熱情：正是這份熱情驅使著我們在球場上拼搏，也驅使著你們，無論你們是在家觀看比賽，還是在看台上為我們加油。這就是我們共同經歷的。一個不可思議的故事。

我們沒能帶回一座集體獎盃。這很令人難過，而且這種難過還會持續一段時間。我不會假裝不在意。我很榮幸能贏得金靴獎，但如果能同時捧起世界盃，那意義會更加重大。或許我們本該給你們一個更好的結局。但我們並非總能選擇故事的結局。但我們可以選擇為之竭盡全力，而我們已經竭盡全力。

感謝我的隊友們。如果沒有他們的努力、他們的奔跑、他們的傳球，如果沒有從第一場比賽到最後一場比賽都激勵著我們的精神，我不可能攻入這麼多球。這份榮譽屬於整個團隊，也屬於我。小時候，我夢想著參加世界盃。哪怕只有一次。如今，我已經參加了三次，贏得了一次，而今年，我更是榮幸地擔任了國家隊的隊長。我永遠不會忘記這一刻。

你們中的許多人熬夜到很晚，有些人甚至熬到了深夜，只為觀看我們遠在重洋之外的比賽。你們聚集在家裏，在酒吧裏，與家人朋友一起，在法國，以及更遠的地方。還有一些人與我們一起在球場裏，披著法國國旗。孩子們眼中純粹的星星。來自不同背景、不同的男女，因為年齡分享這一刻的團結在一起。

你們從未停止相信我們。即使在最艱難的時刻，即使在我們最不配的時候，你們也從未停止相信我們。這個故事是由千百萬人的雙手共同譜寫的，不僅僅是場上的十一名球員，而是所有人都懷著同樣的熱情。

我已經把我想說的話都告訴迪甘斯。他明白。感謝他，感謝他的全體工作人員，感謝物理治療師、廚師、體能教練、司機，以及所有在幕後默默付出、不為人知的人們，沒有他們，這一切都不可能實現。還要感謝在美國各地歡迎和支持我們的所有人。

足球的本質仍然是一項運動。一項我們非常認真對待的運動，一項我們畢生致力於精進的運動，但它終究只是一項運動，它仍然和我們最初開始踢球時一樣：一個球，一個球門，以及入球的渴望。這就是它能將我們凝聚在一起的原因。

這屆世界盃已經結束了，但故事仍在繼續。還會有其他比賽，還會有其他夏夜和冬夜，我們會再次為了這場比賽而聚在一起，懷著同樣不減的熱情。我們的旅程遠未結束。

謝謝你的一切！基利安麥巴比。