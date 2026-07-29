世界盃2026｜歐洲足協威脅杯葛世界盃 不滿國際足協出售賽事股權

世界足球壇面臨分裂！國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）正計劃將世界盃賽事的部分股權出售予私人投資者，並成立新公司。此舉引發歐洲足協（UEFA）極度不滿，據報 UEFA 將於本周召開緊急會議，商討杯葛世界盃的可能，兩大足球巨頭FIFA與UEFA之間的「戰士」一觸即發。

恩芬天奴疑為退休舖路

據《泰晤士報》披露，恩芬天奴正考慮一項高達 150 億鎊(約1570億港元)的驚人交易，出售世界盃賽事的部分股權。更惹人非議的是，報道指恩芬天奴在 2031 年卸任 FIFA 主席後，有望出任該新公司的專員（Commissioner），預估年薪將高達 5,000 萬美元(約4億港元)。據悉，有關計劃由投資銀行摩根大通負責處理，並已諮詢美國特朗普政府。國際足協隨後亦發聲明證實相關考慮。

破壞性超越歐超聯

計劃曝光後，足球界一片嘩然。有消息人士向傳媒形容此舉為球壇的「核彈」，破壞力甚至比當年的「歐超聯」風波更為惡劣。一直與 FIFA 關係緊張的 UEFA 對此強烈反彈，並發表嚴正聲明炮轟：「這越過了足球管理機構絕不應跨越的底線。足球的靈魂和管治權絕非可交易的資產，何況誰能在財務上獲益完全缺乏透明度。沒有人是足球的擁有者，這絕不是 FIFA 可以拿來變賣的財產。」

UEFA今周開緊急會議

英國《天空體育》指出，UEFA 成員將於本周舉行緊急會議，商議杯葛賽事的細節。若落實行動，意味著應屆男足世界盃盟主西班牙，以及英格蘭、法國等歐洲頂級勁旅將絕跡這項大賽；而最快受影響的，恐將是明年夏天於巴西舉行的女子世界盃。據了解，英格蘭足總事前對此計劃毫不知情。

面對排山倒海的抨擊，恩芬天奴辯稱球壇需要建立新的商業架構，以確保資金在全球更公平地分配，強調這是「全球足球民主化」的一步。

不過，各界抨擊依然不絕於耳。前 FIFA 主席白禮達(Sepp Blatter)直斥，恩芬天奴與美國總統的密切關係正嚴重損害足球。英國首相貝安德（Andrew Burnham）社交媒體發文譴責：「沒有人有權出售我們的比賽。世界盃不是一件產品，足球屬於球迷，從來都不容任何人變賣。」UEFA 主席施費林（Aleksander Ceferin） 5年前曾成功號召歐洲國家，抵制世界盃改為兩年一屆的計劃，預料今次歐洲足協亦將聯手「企硬」，全力阻止這項交易。