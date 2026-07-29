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香港足球盛會2026｜曼城訪港名單出爐 夏蘭特洛迪缺席科頓領軍 藍月大軍料今午抵港

足球世界
更新時間：12:05 2026-07-29 HKT
發佈時間：12:05 2026-07-29 HKT

「香港足球盛會2026」即將在周六（8月1日）於啟德主場館爆發，英超豪門曼城今日（28日）正式公布季前亞洲之旅的28人大軍名單。由新帥馬列斯卡（Enzo Maresca）領軍的「藍月亮」，全隊已離開曼徹斯特機場起行，預計經過14.5小時航程後，預計於今日下午飛抵香港。名單中雖如外界預料缺少了挪威「神鋒」夏蘭特（Erling Haaland），但仍有英格蘭國腳科頓（Phil Foden）、意大利門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）等星將坐鎮。

世盃休戰期影響 夏蘭特洛迪無緣東來

由於今夏適逢美加墨世界盃，在國際足協（FIFA）的強制休息21日的機制下，凡隨國家隊殺入16強或更後階段的球員，均獲准延遲歸隊。因此，一眾球迷耳熟能詳的名字，包括人氣極高的夏蘭特、勇奪世盃金球獎的中場大腦洛迪（Rodri）、法國新星卓基（Rayan Cherki）、葡萄牙鐵衛魯賓戴亞斯（Ruben Dias），以及高價加盟的艾利洛安達臣（Elliot Anderson）與尼高奧萊利（Nico O’Reilly）等，均一如預期未有隨隊。至於早前盛傳會訪港的基亞利殊（Jack Grealish）及奇雲菲臘斯（Kalvin Phillips）亦告落選。會方補充，小部分出戰世盃16強的球員稍後或會歸隊參與部分行程，但肯定不會在今日隨大隊出發。

科頓當拿隆馬領軍 世盃兵陸續報到

儘管星味稍減，但這支由馬列斯卡初次督師的東來部隊依然極具看頭。多名無緣今屆世盃的猛將，如英格蘭中場科頓、意大利鋼門當拿隆馬、尼高干沙利斯（Nico Gonzalez）及沙維奧（Savinho）將肩負起領軍重任。同時，部分世盃兵在休假後亦已歸隊報到，當中包括高華錫（Mateo Kovacic）、華度爾（Josko Gvardiol）、雷恩達斯（Tijjani Reijnders）、安東尼施美安（Antoine Semenyo），以及曾來港出戰世盃外圍賽的胡辛諾夫（Abdukodir Khusanov）。配合艾特諾尼（Rayan Ait-Nouri）、歷高利維斯（Rico Lewis）及阿根廷小將艾捷維利（Claudio Echeverri）等，陣容依然保持極高競爭力，亦是新帥考察年輕球員的絕佳機會。

周六啟德硬撼國米

「藍月亮」大軍半夜抵達後將稍事休息，隨即為本周六（8月1日）晚上7時30分的重頭戲「朝日啤酒盃」作準備，屆時他們將在可容納5萬人的啟德主場館迎戰意甲盟主國際米蘭。完成香港站後，球隊會轉戰韓國首爾，於下周三（5日）及周日（9日）先後與韓職明星隊及西甲勁旅馬德里體育會「拍跳」。

曼城亞洲巡迴賽28人名單。曼城官方網站圖片
曼城亞洲巡迴賽28人名單。曼城官方網站圖片

附：曼城亞洲巡迴賽28人名單

門將： 當拿隆馬、畢迪尼利、麥斯查保、積克雲特
後衛： 歷高利維斯、華度爾、艾特諾尼、維陀雷斯、胡辛諾夫、麥斯艾利尼、麥富尼、巴夫韋治、軒達臣賀爾
中場： 科頓、高華錫、雷恩達斯、尼高干沙利斯、艾捷維利、柏加、森巴、希斯基、梅卡沙、麥卡度
前鋒： 沙維奧、安東尼施美安、辛加尼、梅巴馬、蒙加
 

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