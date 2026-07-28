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世界盃2026｜拒絕無數球會邀請只等國家隊 施丹正式接掌法國終極夢想成真

足球世界
更新時間：21:10 2026-07-28 HKT
發佈時間：21:10 2026-07-28 HKT

法國足總周二正式宣布由 54 歲的傳奇巨星施丹（Zinedine Zidane）出任法國國家隊新任主教練，接替在世界盃後離職的功勳主帥迪甘斯 。這也是施丹自 2021 年離開皇家馬德里後，首次重返教練席 。這位 1998 年世界盃冠軍英雄更在現場動情剖白，直言過去數年拒絕了無數球會的合約，完全是為了等待這個畢生唯一的夢想 ！

施丹：我眼裡只有法國隊

施丹在周二的發布會上與法國足總簽署了一份為期四年的合約，他表示：「法國是我唯一渴望執教的球隊，這就是我一直不接拍任何球會工作的原因。自從離開皇馬後，我心中只有這個目標。當迪甘斯在 2025 年 1 月宣布他的決定後，翌日我便知道自己將要成為繼任人。我和會長隨即見面，並迅速敲定了合約 。」

傳承「10號仔」進攻風骨

對於未來的建軍大計，這位傳奇中場大師展現出澎湃的進攻決心：「你們很快就會看到我的球風。我是踢 10 號位出身的，最能驅使我前進的就是入球。我在西班牙生活了 25 年，你們明白這對技術意味著什麼。球員時代我是場上的領袖，現在我將會用我的經驗在教練席上繼續領軍。1998 年與一眾隊友捧盃是我人生中最美好的事。雖然大家在表面上可能看不出來，但我內心極之激動和興奮，我非常幸福 ！」

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