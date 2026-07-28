西甲｜雲尼斯奧斯續約談判跳草裙舞 拒絕原定日期向皇馬報到

盛傳被阿仙奴看中，合約僅剩最後一年的皇家馬德里巴西翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior），在世界盃16強巴西出局後，原定於本周返回皇馬展開季前集訓。然而，據英國《每日郵報》最新披露，這位26歲的巴西巨星為了向會方施壓，竟然採取強硬的「罷操」態度，拒絕按時向皇馬大本營報到！此舉不僅讓新帥摩連奴（JoseMourinho）極度不滿，更直接為一直對他垂青有加的英超盟主阿仙奴（兵工廠）大開方便之門！

「降薪才能留隊」皇馬企硬底線

雲尼斯奧斯與皇馬的合約將在明夏屆滿，雙方在續約談判上面臨巨大鴻溝。據悉，雲尼斯奧斯要求獲得與當家球星基利安麥巴比（KylianMbappe）完全平起平坐的隊內頂薪；但皇馬態度極其強硬，表明除非他願意降低薪酬要求，否則絕對不會與其續約，並隨時準備好將他高價賣給阿仙奴。

為了向會長佩雷斯（FlorentinoPerez）示威，雲尼斯奧斯決定拒絕報到。據報，雙方博弈的焦點除了高達40萬鎊的周薪外，更涉及極其龐大的肖像權利益。雲尼斯奧斯目前必須將高達50%的個人商業廣告收入上繳給皇馬；而他在今屆世界盃期間手握多達15個跨國贊助，商業價值在巴西陣中僅次於尼馬。

狂人摩連奴堅拒受威脅

面對雲尼斯奧斯的「罷操威脅」，皇馬展現出非同一般的冷酷與決斷。昨日，皇馬已準備好以1億歐元（約8.5億港元）的價格，從德甲RB萊比錫簽入21歲的科特迪瓦新星翼鋒恩迪奧文德（Yan Diomande）。這位與雲尼斯奧斯同屬RocNation經理人公司的超新星，正是摩連奴為了應對雲尼斯奧斯一旦離隊而提前準備的替補人選。