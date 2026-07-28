世界盃2026｜阿根廷輸波輸品遭全球圍剿 主帥史卡朗尼發文死撐球員為「鋼鐵戰士」

阿根廷在美加墨世界盃決賽不敵西班牙，賽後阿根廷的柏利迪斯及莫連拿等人失控動粗被指輸波輸品，遭到全球輿論與名宿們的瘋狂炮轟，國際足協（FIFA）更就決賽後的暴力事件展開正式立案調查。阿根廷主教練史卡朗尼（Lionel Scaloni）周二（28日）首度打破沉默，於個人社交平台發表長文，非但沒有對隊員的野蠻行徑致歉，反而極力死撐愛將，讚揚球員為「鋼鐵戰士（Warriors）」，並狠批外界的批評是向球隊潑冷水！

史卡朗尼：我的戰士問心無愧

史卡朗尼在感言中，先向阿根廷國民致歉，遺憾未能蟬聯冠軍，但字裏行間隨即將焦點轉向捍衛球員的尊嚴：「很抱歉未能為大家帶回另一座獎盃、帶來新的歡樂。但我希望大家記住這班球員在場上展現的一切，他們是我的『戰士』。那種永不言棄、拼盡最後一滴血的態度，以及頂住那些『不了解我們的人』所潑來的冷水，這才是真正的獎盃！」

無視「暴徒」指控 稱球員已付出所有

對於阿根廷隊在決賽中大踢粗野防守，以及完場後向西班牙小將加維施襲的暴行，史卡朗尼隻字不提。他堅稱球隊在極端艱難的環境下展現了極強的個性，奮戰到了最後一秒：「我對我的教練團隊、球員以及所有在背後默默付出的足協工作人員心存感激。」