Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜阿根廷輸波輸品遭全球圍剿 主帥史卡朗尼發文死撐球員為「鋼鐵戰士」

足球世界
更新時間：16:46 2026-07-28 HKT
發佈時間：16:46 2026-07-28 HKT

阿根廷在美加墨世界盃決賽不敵西班牙，賽後阿根廷的柏利迪斯及莫連拿等人失控動粗被指輸波輸品，遭到全球輿論與名宿們的瘋狂炮轟，國際足協（FIFA）更就決賽後的暴力事件展開正式立案調查。阿根廷主教練史卡朗尼（Lionel Scaloni）周二（28日）首度打破沉默，於個人社交平台發表長文，非但沒有對隊員的野蠻行徑致歉，反而極力死撐愛將，讚揚球員為「鋼鐵戰士（Warriors）」，並狠批外界的批評是向球隊潑冷水！

史卡朗尼：我的戰士問心無愧

史卡朗尼在感言中，先向阿根廷國民致歉，遺憾未能蟬聯冠軍，但字裏行間隨即將焦點轉向捍衛球員的尊嚴：「很抱歉未能為大家帶回另一座獎盃、帶來新的歡樂。但我希望大家記住這班球員在場上展現的一切，他們是我的『戰士』。那種永不言棄、拼盡最後一滴血的態度，以及頂住那些『不了解我們的人』所潑來的冷水，這才是真正的獎盃！」

無視「暴徒」指控 稱球員已付出所有

對於阿根廷隊在決賽中大踢粗野防守，以及完場後向西班牙小將加維施襲的暴行，史卡朗尼隻字不提。他堅稱球隊在極端艱難的環境下展現了極強的個性，奮戰到了最後一秒：「我對我的教練團隊、球員以及所有在背後默默付出的足協工作人員心存感激。」

最Hit
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
01:00
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
影視圈
4小時前
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
01:56
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
影視圈
3小時前
01:56
何伯病逝︱陸大狀曾出手助何伯 嘆悲劇收場令人唏噓 450萬遺產點分配？
社會
3小時前
60歲男客睇樓突在業主家「爆石」！妻補刀一句話焫㷫業主 經紀崩潰揭震撼結局：真係一世難忘｜Juicy叮
60歲男客睇樓突在業主家「爆石」！妻補刀一句話焫㷫業主 經紀崩潰揭震撼結局：真係一世難忘｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
何伯離世｜何煊遺言曝光：個衰婆想我死  怒斥「做過咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌決定離婚
02:22
何伯離世｜何煊遺言曝光：個衰婆想我死  怒斥「做過咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌決定離婚
影視圈
2小時前
熊本縣下午發生7.1級強烈地震。小紅書/X@sirokumadio
00:42
熊本7.1級地震︱一度發發海嘯警告熊本城圍牆倒冧 路裂房塌有民眾被埋︱有片
即時國際
47分鐘前
鄧小艾曾欲為新馬師曾離世自殺：我接受唔到  憶遭祥嫂公開暴打經過  後明白「媽媽都好慘」
鄧小艾曾欲為新馬師曾離世自殺：我接受唔到  憶遭祥嫂公開暴打經過  後明白「媽媽都好慘」
影視圈
7小時前
公屋戶自豪曬「舉報濫用獎狀」直言惡有惡報！教路「篤灰」有兩大好處 網民：今次仲唔威爆
公屋戶自豪曬「舉報濫用獎狀」直言惡有惡報！教路「篤灰」有兩大好處 網民：今次仲唔威爆
生活百科
4小時前
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
生活百科
2026-07-27 12:12 HKT