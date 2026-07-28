英超｜車路士買人轉攻「爸爸級」老將 連斟軒達臣韋碧克

車路士在新帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）接掌後，轉會政策迎來180度的驚人巨變，由過去兩年斥重金收購年輕潛力股，轉為將目光放到經驗豐富的「爸爸級」老將身上。據報車路士正積極斟介36歲的英格蘭中場佐敦軒達臣（Jordan Henderson），以及白禮頓的35歲老牌前鋒韋碧克（Danny Welbeck），誓要為年輕的更衣室注入鐵血領袖魂！

看中軒達臣領袖風範

36歲的前利物浦隊長雖與賓福特尚有一年合約，但雙方已達成協議允許他以自由身離隊，據報車路士目前在爭奪軒達臣的戰團中排在首位。阿朗素極度看重軒達臣的大賽經驗與領導才能，加上他與剛以1.17億鎊天價加盟藍軍的英格蘭隊友摩根羅渣士（Morgan Rogers）份屬好友，有助穩定軍心。

事實上，軒達臣的領袖氣質剛在美加墨世界盃再次得到印證。英格蘭主帥杜曹（Thomas Tuchel）透露，在季軍戰以6:4擊敗法國前，正是軒達臣在酒店發表了極具感染力的賽前演說，成功激勵全隊拿下季軍。

斟韋碧克、購沙加碰壁 阿朗素急需老將鎮場

藍軍向「爸爸級」球員招手並非單一事件。據悉，車路士已開啟與白禮頓的談判，希望簽下35歲的前鋒韋碧克來增強鋒線深度。此外，球會上個月更曾出價800萬鎊，試圖向新特蘭收購曾在利華古遜與阿朗素共事的隊長格列沙加（Granit Xhaka），可惜遭黑貓一口拒絕。在沙加交易告吹後，軒達臣順理成章成為阿朗素在中場穩定軍心的頭號替代人選。