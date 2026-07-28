世界盃2026·有片｜國際足協公佈最佳入球 佛得角後衛轟破阿根廷膺「金球」
更新時間：12:17 2026-07-28 HKT
發佈時間：12:17 2026-07-28 HKT
發佈時間：12:17 2026-07-28 HKT
國際足協（FIFA）官方宣佈，2026美加墨世界盃「最佳入球」（Goal of the Tournament）殊榮，由佛得角後衛薛尼卡巴爾（Sidny Lopes Cabral）在32強對陣阿根廷時轟入的一記超級遠射奪得。這記技驚四座的「世界波」成功力壓今屆賽事眾多精彩入球，當選官方最佳。
The goal that stole your hearts all the way to the top. 💙⚽️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 27, 2026
Sidny Lopes Cabral is your Hyundai Goal of the Tournament winner at the FIFA World Cup 2026! 🌟#FIFAWorldCup #Hyundai #HGOTT #HyundaiGOTT2026 @Hyundai_Global pic.twitter.com/jeZ7kqI1CG
這記入選金球出現在32強佛得角硬撼奪標熱門阿根廷的加時階段。比賽戰至第103分鐘，當時落後的佛得角傾力反撲，卡巴爾在左路得球後，在禁區外「突施冷箭」果斷起腳，轟出一記精彩的燙射。皮球劃出一道美妙弧線直飛龍門死角，阿根廷門將欲救無從。這記遠射不僅角度極度刁鑽，更在加時的生死關頭幫助佛得角奇蹟地扳平2:2。雖然最終無緣勝利，但佛得角在今屆世界盃的黑馬表現，已經贏得了很多人的尊重。
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