意甲轉會消息｜史東斯自由身加盟國米簽約至2028 告別英超 結束10年曼城生涯

英格蘭中堅史東斯（John Stones）已同意加盟意甲班霸國際米蘭。根據著名轉會記者羅馬奴（Fabrizio Romano）爆料，這名剛約滿離開曼城的32歲守將，將以自由身轉戰意甲，雙方將簽約至2028年6月。

據報，史東斯與國米的合約不設續約條款，稅後年薪約為400萬歐羅。史東斯登陸聖西路後，將與前曼城隊友阿簡治（Manuel Akanji）故劍重逢；後者在上季（2025-26球季）外借國米後，今夏已正式獲買斷。

由名宿捷禾（Cristian Chivu）領軍的國米今夏積極擴軍，除了史東斯，球隊已先後從布魯日簽入塞爾維亞國腳中場阿歷山大史坦高域（Aleksandar Stankovic），以及從拉素羅致門將普域度（Ivan Provedel）。國米上季在捷禾執教首季即強勢奪得隊史第21座意甲冠軍；而在前一季，球隊更殺入歐聯決賽，惜最終以0:5大敗予巴黎聖日耳門。

曾和阿仙奴車路士傳緋聞

曼城早於今年4月已宣布，史東斯將在今夏約滿離隊，結束10年「藍月」生涯。據《The Athletic》報道，史東斯原本不乏英超買家，阿仙奴及車路士均對他虎視眈眈。其中阿仙奴因沙列巴（William Saliba）受背傷困擾，急需補強中堅位置；車路士亦希望引入即戰力，但最終國米成功突圍。

走出傷患陰霾 世界盃表現回勇

史東斯在剛過去的世界盃表現出色，助英格蘭殺入四強。他在8場賽事中上陣5場，包括在八強對挪威踢足120分鐘助球隊晉級；對墨西哥一役，他亦在球隊踢少一人的劣勢下後備入替，穩固防線。在四強不敵阿根廷的賽事中，史東斯正選披甲幾乎踢足全場，戰至補時階段被國米隊長羅達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）射入反超2:1的一球後，才被前鋒艾雲東尼（Ivan Toney）入替。

事實上，史東斯近兩季飽受腳部及大腿後肌傷患困擾，上季僅上陣18次，前季亦只踢了20場。他曾透露在2025年10月一度因持續的傷患萌生退役念頭，如今在世界盃證明自己尚有餘力，促成了這次轉會。

回顧其曼城生涯，史東斯於2016年以21歲之齡由愛華頓加盟，迅速成為主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）麾下的防線核心。效力10季間上陣295次，狂掃6次英超、1次歐聯（2023年）、5次聯賽盃及3次足總盃冠軍。國家隊方面，他自2014年首秀以來上陣94次，出戰3屆世界盃及2屆歐國盃，惟兩次歐國盃決賽均鎩羽而歸。