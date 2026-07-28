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英超｜拉舒福特回歸曼聯面臨誠信危機 名宿促發「終極聲明」向紅魔死忠謝罪

足球世界
更新時間：10:00 2026-07-28 HKT
發佈時間：10:00 2026-07-28 HKT

英格蘭前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）今夏回歸奧脫福，引發了對球會的誠信問題 。此子過去 18 個月因與球會關係決裂，先後被放逐外借至阿士東維拉及巴塞隆拿 。如今，他即將結束外借生涯重返曼聯，但前英格蘭國腳格雷及傳媒紛紛向他發出嚴厲警告，指如果「福仔」希望在卡域克麾下挽救自己的職業生涯，他必須向球迷及球會發表一份表忠聲明，親自交代當初背叛球會的真相，否則曼聯死忠絕對不會買賬。

24-25球季公開扭計求去

拉舒福特的曼聯生涯在 2024-25 球季上半季跌入谷底，當時他被指在場上態度散漫、紀律差勁，更公開表態渴望離開曼聯以迎接新挑戰 。
這番叛逆言論至今依然是球迷心中的一根刺。知名電台《talkSPORT》主持人 Hugh Woozencroft 直言，在無法確認其百分之百忠誠的情況下，曼聯絕不應輕易起用他：「拉舒福特當初親口說想要新挑戰。除非你能百分之百確定他現在已經完全承諾效忠曼聯，否則，既然他上一次在隊中時已經證明了自己毫無心肝，你憑什麼相信他這一次會洗心革面 ？」

名宿格雷：必須交代離隊藉口與未來承諾 

對於「福仔」極具爭議的歸隊，前英格蘭國腳格雷（Micky Gray）在節目中直言，拉舒福特必須拿出實質行動去平息民憤：「這裏有幾個關鍵。最重要的一點是，如果拉舒福特還想在曼聯擁有未來，他必須立即發表一份『終極且極具分量』的官方聲明。他必須向所有人清清楚楚地交代，他現在為什麼渴望留在曼聯，以及當初他為什麼非要選擇離開球會不可 ！這是他目前必須列為最優先處理的重中之重 。」
 

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