意大利國家隊｜與俄博彩商合作慘遭「拉下馬」 派路發聲明澄清並無違法亦沒有涉足政治

意大利國家隊帥位爭奪戰驚爆具爭議的戲劇性轉折！在安察洛堤與哥迪奧拿相繼拒絕「藍衣軍團」的邀請後，2006年世界盃奪冠功臣兼傳奇中場派路（Andrea Pirlo）本已成為接掌帥印的頂頭大熱。然而，他近日卻被爆出擔任俄羅斯博彩公司「Fonbet」的全球代言人，並於今年5月親赴莫斯科出席活動，除了觸犯意大利境內「禁止博彩廣告」的法律紅線外，更在俄烏衝突的敏感時期觸碰了政治底線，最終導致其主帥之夢徹底幻滅。面對排山倒海的輿論，派路周一（27日）在社交媒體發表聲明澄清相關指控，堅稱這只是一次純粹的商業合作，絕不應被賦予政治色彩。

博彩代言與訪俄惹公憤派路發長文喊冤

這宗重創派路名聲的爭議，源於他與俄羅斯最大博彩商「Fonbet」的代言合約。在意大利，任何形式的賭博宣傳均屬違法；而他在今年5月高調到訪莫斯科，更在政壇與體育界引發軒然大波。面對喪失國家隊帥位資格的慘痛代價，派路在Instagram上打破沉默：「這幾天我懷著極度悲傷的心情，看著圍繞我名字與執教國家隊可能性的爭論。出於對足協、機構及所有相關人員的尊重，我一直保持沉默，但現在我必須澄清。在我的球員和教練生涯中，我一向遵守所工作國家的法律和合約。這次飽受爭議的專業合作，是我在阿聯酋工作時簽訂的，純屬商業與體育性質，試圖為其扣上政治帽子，是強行將我未曾表達過、亦不持有的信念強加於我。」

感謝馬甸尼與李安納度信任

派路亦特別點名致謝了親自游說他的意足總高層：「我非常感謝馬甸尼（Paolo Maldini）和李安納度（Leonardo）對我展現的尊重與信任，我深知他們的專業，以及他們對意大利足球的熱愛。我很遺憾，一次純粹的體育選擇，會如此迅速地被拖入一場公眾獵巫之中。但請記住，我對意大利的愛，絕非取決於一份工作，這是我歷史與身份的一部分。」