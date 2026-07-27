港超聯｜雷仙奴、馬卡雷拿加盟東區「攻」力大增 超sir盼更多年輕球員打出身價

港超聯開季在即，東區足球會周一(27日）在小西灣運動場舉行發布會，公布新加盟球員以及來季方向，球會體育總監朱志光則指球隊未未有在成績上定太多目標，但可以肯定的是東區會不斷進步，而主教練吳偉超則希望今季可以有更多年輕球員嶄露頭角。

朱志光：東區會不斷進步

上季東區在聯賽中以第8名作結，足總盃則在決賽中不敵大埔，但仍以亞軍作結，以一支升班球隊而言這樣的成績可以「收貨」，而進入到超聯第二季東區更顯野心，在發布會中以「承先啟後，昂然向前」為主題，東區首席會長林世雄致辭時表示感謝各界去季的幫助，並指承先啓後是希望可以更進一步深化地區連結，他亦預告除了本身的嘉年華外亦會再添加不同元素，他也表示希望可以開拓大灣區市場，吸引更多觀眾。另外新加入的球隊聯席主席高俊豪則指，希望可以推進東區在商業上的合作，進一步促進地區經濟。

球會體育總監朱志光受訪時透露班費與上年接近，維持在500萬以上，而去年東區成功闖入足總盃決賽可惜不敵大埔失冠，對於下季朱sir則表示有當然最好，但也不會強求也沒有特別定下季排名：「因為始終都過咗一年，都有針對不同不足之處去做改善，但有時足球就係，醫到個頭就醫唔到對腳，所以今季都係要攞返個平衡對唔同嘅對手都有一個正常嘅發揮。」而對於衝擊來季亞洲賽資格朱sir也指：「以一支第二年搞嘅球隊真係冇咁大奢望，有啲球隊搞左7，8年都未必接近到，我只係可以話東區會不斷進步。」

超sir盼更多年輕球員可以打起

而今季東區引入多位猛將包括大埔射手馬卡雷拿、盧卡斯，亦有九龍城射手雷仙奴等來投，朱sir對此則表示是經和主教練吳偉超討論才引入不少進攻能力更強的前鋒，超sir受訪時亦透露是和朱sir討論完，由朱sir去物色新球員，他更笑指：「朱sir可能都炒菜炒咗咁多年乜都攞過曬，咁就轉去炒菜由我嚟炒菜，我都相信佢嘅眼光。」

而提到來季期望超sir則指主要都會希望多入點波，他提到去年東區失波是港超最少，但入球數反而偏少，但他亦明白如果要保持失波少亦有難度，超sir亦希望可以有更多年輕球員打出名堂：「上年啲人話保羅同艾里奧老，點知一個最佳龍門一個入到亞運啦，上年可能踢起咗幾個老將，反而後生冇咁出彩，所以我今年對自己有個要求，今年見到好多有潛質嘅後生球員，我都定俾佢哋目標係可能2，3年後可以係中超立足。」

記者/攝影：魏國謙