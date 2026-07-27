金球獎｜歐聯、世盃雙重飲恨 名宿柏堤指哈利卡尼休想奪金球獎

英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）雖然在上季為拜仁慕尼黑踢出職業生涯最瘋狂的進球賽季，但隨著「三獅軍團」在美加墨世界盃4強戰抱憾出局，他的金球獎（Ballon d'Or）美夢恐已徹底幻滅。阿仙奴名宿柏堤（Emmanuel Petit）日前公開大潑冷水，直指 32 歲的卡尼在歐聯和世界盃的關鍵硬仗中隱形，叫他不用再爭金球獎，更暗示西班牙的洛迪、拉明耶馬或阿根廷隊長美斯，都比他更有資格獲獎。

數據刷爆卻無大賽冠軍

現年 32 歲的哈利卡尼上季在拜仁大殺四方，各項賽事上陣 51 場轟入驚人的 61 球，帶領拜仁奪得德甲及德國盃冠軍。然而，他在歐聯4強和世界盃4強的關鍵戰中，未能帶領球隊更進一步。柏堤毫不留情地指出，大賽失冠已直接宣告卡尼退出金球獎競爭：「哈利卡尼的金球獎機會已經玩完了。如果你只看德甲數據，那當然沒問題，但在歐聯和國家隊，當爭冠進入最艱難、最關鍵的時刻，我認為他徹底消失了。我不是想指責他，他確實盡了力也入了很多球，但他未能在這些大戰中發揮決定性影響力。因此，他的排位已落後於其他人。」

力撐西班牙雙星及美斯

剔除哈利卡尼後，柏堤認為剛奪得世界盃的西班牙成員才是金球獎的熱門人選，並特別點名了決賽 MVP 洛迪（Rodri）及 18 歲神童拉明耶馬（Lamine Yamal），同時亦提及在世盃轟入 8 球的阿根廷射手美斯（Lionel Messi）。

柏堤解釋：「拉明耶馬踢了一屆偉大的世界盃，而洛迪無疑是今屆賽事中最出色的球員。美斯也發揮出色，但他目前效力美職國際邁阿密。世界盃的份量超越任何球會錦標，但前提是你必須贏得冠軍。我希望最終的評選是一次純粹的體育決定，而不是一場商業遊戲。」