英超｜皇馬主帥摩連奴從中作梗 阿仙奴收購雲尼斯奧斯受阻

據英國權威媒體《電訊報》及《The Athletic》最新披露，英超盟主阿仙奴密切關注皇家馬德里巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）與球會的續約僵局，並獲得球會管理層通過收購這名巴西射手的預算案。然而，皇馬新任主帥摩連奴（Jose Mourinho）已明確表態強烈反對，並準備動用其絕對權力，強行阻止這位巴西球星離隊。

阿仙奴高層全票通過收購行動

26 歲的雲尼斯奧斯與皇馬的合約將在明年夏天屆滿，面對這位巴西天王的續約談判停滯不前，皇馬管理層為了避免在明夏面臨人財兩空，傾向在今夏以巨額轉會費將其出售套現。阿仙奴主帥阿迪達（Mikel Arteta）一直渴望在左路引入世界級進攻火力，球會高層亦已全面通過了這次收購預算，只等合適時機與皇馬展開正式接洽。

摩連奴要求保留核心球員

然而，阿仙奴的如意算盤卻被剛剛重返馬德里的摩連奴徹底打亂。「狂人」今夏接替離隊轉投富咸的阿比路亞（Alvaro Arbeloa），再一次出任皇馬主帥。據悉，摩連奴已向會長佩雷斯（Florentino Perez）表明，在迎來他回歸的第一個球季前，陣中所有核心球員，包括雲尼斯奧斯必須悉數留隊，拒絕任何破壞球隊骨架的轉會交易。

摩帥與雲尼斯奧斯關係備受關注

事實上，摩連奴與雲尼斯奧斯之間的關係，在二次進宮前便已是輿論焦點。之前執教葡超賓菲加期間，當雲尼斯奧斯在歐聯大賽中遭到賓菲加小將普雷斯蒂安尼（Gianluca Prestianni）疑似種族歧視時，時任賓菲加主帥的摩連奴曾發表了極具爭議的護短言論，遭到西班牙及巴西輿論的猛烈炮轟。