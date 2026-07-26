利物浦對新特蘭｜利物浦季前賽損兵折將 後衛祖高美斯傷出伊拉奧拿頭痛

利物浦周六於美國的熱身賽雖然以 4:2 擊敗新特蘭，但陣中英格蘭國腳後衛祖高美斯（Joe Gomez）開賽僅 8 分鐘便因傷被逼退下火線。賽後，新帥伊拉奧拿（Andoni Iraola）面帶愁容地直言，高美斯的受傷是最壞的消息，令原本已天殘地缺的紅軍防線再度拉起警報。

高美斯開賽8分鐘重創

開賽僅 8 分鐘利物浦便驚傳噩耗，高美斯在一次無球跑動中突然受傷倒地，隨後痛苦地被換下。伊拉奧拿賽後表示：「今場最壞的消息無疑是祖高美斯在開賽初期便受傷。我們原本很高興球隊在過去的集訓中沒有損失任何球員，但很不幸，現在我們立刻失去了高美斯。我們必須等待詳細檢查，才能知道他的具體傷情。」

新援謝列美查基最後一場熱身賽方可上陣

利物浦今夏已有法國中堅干拿迪（Ibrahima Konate）約滿自由身轉投皇家馬德里，另一位年輕中堅利安尼（Giovanni Leoni）自去年 9 月十字韌帶斷裂後至今仍未康復。至於今夏斥資 5,500 萬英鎊從法甲雷恩簽下的 20 歲的法國新星謝列美查基（Jeremy Jacquet），因上季尾肩部重創已多月沒有比賽，預計要到美國行最後一場熱身賽才能後備出場尋找比賽節奏；紅軍後防兵源問題令人擔心。