Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

利物浦對新特蘭｜利物浦季前賽損兵折將 後衛祖高美斯傷出伊拉奧拿頭痛

足球世界
更新時間：13:56 2026-07-26 HKT
發佈時間：13:56 2026-07-26 HKT

利物浦周六於美國的熱身賽雖然以 4:2 擊敗新特蘭，但陣中英格蘭國腳後衛祖高美斯（Joe Gomez）開賽僅 8 分鐘便因傷被逼退下火線。賽後，新帥伊拉奧拿（Andoni Iraola）面帶愁容地直言，高美斯的受傷是最壞的消息，令原本已天殘地缺的紅軍防線再度拉起警報。

高美斯開賽8分鐘重創

開賽僅 8 分鐘利物浦便驚傳噩耗，高美斯在一次無球跑動中突然受傷倒地，隨後痛苦地被換下。伊拉奧拿賽後表示：「今場最壞的消息無疑是祖高美斯在開賽初期便受傷。我們原本很高興球隊在過去的集訓中沒有損失任何球員，但很不幸，現在我們立刻失去了高美斯。我們必須等待詳細檢查，才能知道他的具體傷情。」

新援謝列美查基最後一場熱身賽方可上陣

利物浦今夏已有法國中堅干拿迪（Ibrahima Konate）約滿自由身轉投皇家馬德里，另一位年輕中堅利安尼（Giovanni Leoni）自去年 9 月十字韌帶斷裂後至今仍未康復。至於今夏斥資 5,500 萬英鎊從法甲雷恩簽下的 20 歲的法國新星謝列美查基（Jeremy Jacquet），因上季尾肩部重創已多月沒有比賽，預計要到美國行最後一場熱身賽才能後備出場尋找比賽節奏；紅軍後防兵源問題令人擔心。

最Hit
02:40
颱風紅霞．最新消息︱天文台改發一號戒備信號
社會
4分鐘前
颱風紅霞｜近20年最被低估颱風？多區網民直擊「妖風」狂吹整夜無眠：吹到連廁所水都搖｜Juicy叮
颱風紅霞｜近20年最被低估颱風？多區網民直擊「妖風」狂吹整夜無眠：吹到連廁所水都搖｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
颱風紅霞交通消息持續更新。
01:23
颱風紅霞‧交通消息｜港鐵：太和站附近復修工作已完成 東鐵綫全綫服務正陸續恢復
社會
2小時前
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
影視圈
6小時前
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
影視圈
20小時前
港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
投資理財
2026-07-24 11:30 HKT
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
商業創科
2026-07-25 06:00 HKT
颱風紅霞︱女孩連人帶床遭恐怖怪風吹出戶外 親人欲救無從︱有片
00:41
颱風紅霞︱女孩連人帶床遭恐怖怪風吹出戶外 親人欲救無從︱有片
即時中國
3小時前
颱風紅霞｜打風期間食肆照常營業？11大連鎖餐廳堂食+外賣安排 大家樂/麥當勞/美心MX
颱風紅霞｜打風期間食肆照常營業？11大連鎖餐廳堂食+外賣安排 大家樂/麥當勞/美心MX
飲食
4小時前
颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數｜Juicy叮
颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數｜Juicy叮
時事熱話
3小時前