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英超｜曼聯5:0淨勝洛辛堡 卡域克點名讚門將維迪基保清白之身

足球世界
更新時間：16:42 2026-07-25 HKT
發佈時間：16:42 2026-07-25 HKT

曼聯在首場季前熱身賽，憑藉一眾青訓小將發威，向主隊洛辛堡派出五蛋，取得開門紅。紅魔主帥卡域克（Michael Carrick）賽後大讚後防表現，尤其點名稱讚 22 歲的捷克年輕門將維迪基（Radek Vitek）表現無懈可擊，力證這位上季在布里斯托城橫掃球會個人獎項的門將前途無限！

維迪基外借歸來打出代表作

今場熱身賽，曼聯成功迎來了今夏首場零封（Clean sheet）。上半場及下半場初段，負責把守紅魔最後一關的正是剛結束英冠布里斯托城外借生涯、強勢歸隊的維迪基。他在上季表現神勇，更橫掃了布里斯托城季尾的所有個人最佳獎項。

今仗他正選上陣踢了 70 分鐘，在門前展現出超乎年齡的冷靜與沉著，屢次化解險境。卡域克賽後接受紅魔官方電視台 MUTV 訪問時，對其讚不絕口：「維迪基今天獲得了寶貴的上陣時間，踢了70多分鐘，我對他今天的發揮感到極之滿意！」隨後，另一年輕門將美伊（Dermot Mee）在第 72 分鐘入替，合力將清白之身保持到完場。

卡域克笑言：零封是最美妙的事

除了門將，卡域克亦大讚後防球員的整體配合。今仗曼聯在防線上採取了以老帶新的輪換戰術，上半場由經驗豐富的哈利馬古尼（Harry Maguire）及新星約羅（Leny Yoro）坐鎮，下半場則換上阿馬（Dan Armer）等青訓小將。卡域克說：「我認為我們在大部分時間都防守得非常好。雖然開賽初段有一些小細節需要磨合，但我們作為一個整體守得很好，極大地保護了門將。不管怎樣，保持清白之身（Clean sheets）永遠是一件最美妙的事！」

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