世界盃2026｜高普接掌德國帥印首日即開火 威脅傳媒不尊家人私隱即辭職

前利物浦功勳名帥高普（Jurgen Klopp）周五正式亮相，獲委任為德國國家隊新任主教練，接替在世界盃不敵巴拉圭後下課的拿格斯文。現年59歲的高普與德國足協簽下了一份為期4年的合約，目標直指2030年由西班牙、葡萄牙和摩洛哥合辦的世界盃。然而，這位性格火爆的教頭在上任首場記者會上便大發雷霆，向現場傳媒發出最嚴厲的警告，若有任何人膽敢騷擾其家人、不尊重其家族私隱，他將會毫不猶豫地即時辭職。

高普向傳媒施下馬威

高普在記者會上強調自己是出於國家榮譽感才接下這份工作，而非為了金錢或急於重返球壇。隨後，他直接對著台下的記者開火：「如果未來的任何時刻，你們覺得我做得不夠好，我會主動離職，一分錢的遣散費都不會要。但是，如果你們去騷擾我的家人、不留給他們空間，我也會立刻辭職！我親眼目睹了拿格斯文(Julian Nagelsmann)和杜曹(Thomas Tuchel)在任內所承受的輿論暴力，我唯一的要求是，請針對我個人進行批評，無論戰術奏效與否，我都會一力承擔。」

自掏百萬歐羅解約承諾配合球會調配

高普先前出任紅牛（RedBull）集團的全球足球主管，如今為了國家隊帥印，他向紅牛慈善基金捐出100萬歐羅(約892萬港元)作為解約金，並承諾未來率領國家隊前往萊比錫進行3場比賽以完成解約。

作為賽程過密的長期批評者，高普上任後承諾會做個體貼的國家隊主帥。他表明會積極聽取各球會教練的意見，絕不盲目壓榨球員：「如果球會教練向我反映某球員已連續踢了四場，不宜徵召，我會大方接受，絕不會與球會爭個你死我活。」

