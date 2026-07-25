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英超｜馬列斯卡上任即向宿敵曼聯挑機 「曼城絕不步紅魔後費格遜崩盤後塵」

足球世界
更新時間：13:49 2026-07-25 HKT
發佈時間：13:49 2026-07-25 HKT

曼城新帥馬列斯卡（Enzo Maresca）繼承前任哥迪奧拿（Pep Guardiola）大膽言論的風格，首度會見傳媒便急不及待向同市死敵曼聯開火挑機，豪言曼城擁有全英超最頂級、最穩健的球會管理結構，絕對不會像當年的紅魔鬼一樣，在費格遜（Alex Ferguson）離任後便徹底崩盤，淪為平庸球隊！

上任即向曼聯「抽水」

曼聯自功?主帥費格遜離任後成績一落千丈，漸漸失去豪門的底氣，首位繼任人莫耶斯（David Moyes）接費爵耶捧後，在短短十個月內便因戰績崩盤而慘遭解僱。如今輪到曼城的功?主帥哥迪奧拿離任，接手的馬列斯卡乘機向曼聯「抽水」：「我認為哥迪奧拿是過去 25 年來世界上最出色的教練，接替他是無上的榮幸 。歷史表明，當一位執教多年的功勳神帥離隊後，球會總會經歷一段痛苦的掙扎期，就像當年的曼聯失去費格遜後，至今都無法再染指英超或歐聯冠軍 。」

曼城的組織駕構是曼聯無可比擬

然而，馬列斯卡強調，曼城的底氣在於其無懈可擊的組織架構，這是同市宿敵曼聯根本無法比擬的：「這是一次巨大的挑戰，但我認為球會的組織結構才是決定一切的關鍵 。曼城在過去 17 年裡僅僅換過三位主帥，這在現代足球中簡直是不可思議的奇蹟 。這項極其穩健的管理體系，正是讓我堅信自己能做好這份工作、並延續曼城過去 15 年輝煌盛世的最大原因 ！」

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