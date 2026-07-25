英超｜馬列斯卡無懼後巨人魔咒 有信心延續球會的強勢

曼城正式邁入新時代，接替功哥迪奧拿（Pep Guardiola）領軍曼城的馬列斯卡（Enzo Maresca），周五首度以召開季前新聞發佈會。面對傳媒，這位前車路士領隊顯得躊躇滿志，豪言接替球會功勛主帥哥迪奧拿是無上榮幸，更直言無懼歷史上曼聯及阿仙奴在功勳主帥離隊後的崩盤魔咒，並暗示有信心留住世界盃金球獎（MVP）得主洛迪（Rodri）。

致敬哥帥挑戰「後巨人魔咒」

曾擔任哥迪奧拿副手的馬列斯卡，重返曼城大本營顯得駕輕就熟：「我認為哥迪奧拿是過去 25 年來世界上最出色的教練，歷史表明，當一位執教多年的神級主帥離隊後（如費格遜及雲加），球隊總會有些掙扎。但這是一個美妙的挑戰，我要確保這家球會和球迷能立即延續正確的步伐。回到這裏的感覺非常好。」

大派定心丸 洛迪術後歸隊

對於剛剛帶領西班牙稱霸世界盃、近日瘋傳獲得皇家馬德里全力挖角的防中靈魂洛迪，馬列斯卡在會上極力粉碎離隊傳聞：「圍繞頂級球員總會有很多轉會傳聞，我一點都不擔心，這很正常。每一位主教練都渴望擁有他。洛迪周一需要接受背部微創手術，之後需要好好度假、休息和康復，隨後他就會回到這裏，繼續與我們並肩作戰。」

轉會市場仍有後手

曼城今夏已大灑 1.16 億英鎊簽入英格蘭國腳艾利洛安達臣（Elliot Anderson），馬列斯卡暗示，球會的擴軍行動遠未結束，將在右閘及防中位置繼續尋求新血，為新球季4線作戰做好萬全準備。

