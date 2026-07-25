Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜馬列斯卡無懼後巨人魔咒 有信心延續球會的強勢

足球世界
更新時間：12:16 2026-07-25 HKT
發佈時間：12:16 2026-07-25 HKT

曼城正式邁入新時代，接替功哥迪奧拿（Pep Guardiola）領軍曼城的馬列斯卡（Enzo Maresca），周五首度以召開季前新聞發佈會。面對傳媒，這位前車路士領隊顯得躊躇滿志，豪言接替球會功勛主帥哥迪奧拿是無上榮幸，更直言無懼歷史上曼聯及阿仙奴在功勳主帥離隊後的崩盤魔咒，並暗示有信心留住世界盃金球獎（MVP）得主洛迪（Rodri）。

致敬哥帥挑戰「後巨人魔咒」

曾擔任哥迪奧拿副手的馬列斯卡，重返曼城大本營顯得駕輕就熟：「我認為哥迪奧拿是過去 25 年來世界上最出色的教練，歷史表明，當一位執教多年的神級主帥離隊後（如費格遜及雲加），球隊總會有些掙扎。但這是一個美妙的挑戰，我要確保這家球會和球迷能立即延續正確的步伐。回到這裏的感覺非常好。」

大派定心丸 洛迪術後歸隊

對於剛剛帶領西班牙稱霸世界盃、近日瘋傳獲得皇家馬德里全力挖角的防中靈魂洛迪，馬列斯卡在會上極力粉碎離隊傳聞：「圍繞頂級球員總會有很多轉會傳聞，我一點都不擔心，這很正常。每一位主教練都渴望擁有他。洛迪周一需要接受背部微創手術，之後需要好好度假、休息和康復，隨後他就會回到這裏，繼續與我們並肩作戰。」

轉會市場仍有後手

曼城今夏已大灑 1.16 億英鎊簽入英格蘭國腳艾利洛安達臣（Elliot Anderson），馬列斯卡暗示，球會的擴軍行動遠未結束，將在右閘及防中位置繼續尋求新血，為新球季4線作戰做好萬全準備。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
00:48
颱風紅霞．持續更新︱天文台在下午1時20分改發三號強風信號 料明早於惠州至汕尾一帶登陸
社會
7小時前
謝賢離世｜Coco開直播憶最後晚餐：沒想到是永別 嘆難找好男人如四哥 回鄉相睇屢遭嫌棄？
謝賢離世｜Coco開直播憶最後晚餐：沒想到是永別 嘆難找好男人如四哥 回鄉相睇屢遭嫌棄？
影視圈
4小時前
港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
投資理財
2026-07-24 11:30 HKT
梁珊設靈丨成龍劉德華致哀「永遠懷念」 靈堂擺滿圈中好友花牌成花牆送最後一程
梁珊設靈丨成龍劉德華致哀「永遠懷念」 靈堂擺滿圈中好友花牌成花牆送最後一程
影視圈
19小時前
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
商業創科
7小時前
再有八達通卡即將失效！第33批將於10月尾到期 即睇兩大免費更換方法兼賺$150獎賞
再有八達通卡即將失效！第33批將於10月尾到期 即睇兩大免費更換方法兼賺$150獎賞
生活百科
2026-07-24 12:09 HKT
屋企全裸有罪？︱山東男遭鄰居偷拍「公審」 央視解構登熱搜
屋企全裸有罪？︱山東男遭鄰居偷拍「公審」 央視解構登熱搜
奇聞趣事
6小時前
騰訊主管曬¥320萬年終獎涉洩密 遭即時炒魷兼永不錄用
00:38
騰訊主管曬¥320萬年終獎涉洩密 遭即時炒魷兼永不錄用
即時中國
21小時前
颱風紅霞逼近，深圳將颱風預警升至藍色。微博@中國天氣
颱風紅霞︱深圳預警升為藍色 極可能正面吹襲惠州今午將「五停」
灣區時事
3小時前
狗隻入食肆︱謝展寰：31間退出計劃因客人不接受 籲食肆先審視經營模式勿盲目跟風
狗隻入食肆︱謝展寰：31間退出計劃因客人不接受 籲食肆先審視經營模式勿盲目跟風
社會
4小時前