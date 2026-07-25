英超｜曼聯季前熱身5:0大炒洛辛堡 卡域克滿意備戰進度：全員健康最重要

在洛辛堡對曼聯的季前熱身賽中，曼聯展現出強大火力，作客以5:0大炒這支挪威球隊。紅魔鬼今仗上下半場派出兩套完全不同的陣容應戰，憑藉一眾年輕小將及新援的出色發揮輕鬆大勝。賽後主帥卡域克（Michael Carrick）接受訪問時，對球隊展現的創造力及防守表現讚不絕口，並強調現階段「零傷病」是最理想的結果。

半場換全隊 小將發威派五蛋

今仗曼聯開局順利，上半場先由小將拉斯（Lacey）破網打破僵局，新援中堅約羅（Yoro）亦曾起腳中柱。換邊後，紅魔鬼攻勢更加凌厲，舒克斯（Joshua Zirkzee）、迪雲尼（Devine）、阿馬斯（Amass）及伊頓威廉斯（Ethan Williams）連入四球，最終以5:0大勝對手。

卡域克賽後直言這是「非常棒的一天」：「零封對手、取得入球，而且所有上陣球員看起來都沒有新增傷病，在季前備戰階段，這就是最理想的結果。」他強調，雖然技戰術需要不斷打磨，但現時首要任務是保證球員健康及穩步完成體能儲備。對於今仗輪換兩套11人陣容，卡域克認為價值極大：「季前備戰就是要循序漸進，部分球員需要更多實戰時間，同時也要做好負荷管理。球隊現時正朝著正確的方向穩步前進。」

創造力拉滿 防線穩健助教收貨

今仗多名年輕球員後備落場表現搶眼，踢出行雲流水的攻勢，卡域克對此感到由衷高興：「下半場入替的年輕小將表現極之亮眼，團隊配合非常流暢。看到球員們充滿自信、敢於展現自我並突破上限，他們完全配得上這些入球。」他亦指出，一線隊老將正慢慢找回比賽節奏，逐漸適應連續贏波的良性循環，這對球隊非常關鍵。

除了進攻端火力全開，卡域克亦點名讚賞防線表現：「全隊整體防守體系運轉流暢，靠著團隊協作為門將分擔了大量壓力。能夠保持清白之身永遠是一件令人愉快的樂事。」

下仗硬撼馬體會 候世盃國腳歸隊

曼聯下一場熱身賽將移師瑞典斯德哥爾摩，硬撼西甲勁旅馬德里體育會（馬體會）。距離英超開鑼尚餘四周，卡域克對備戰進度感到樂觀：「整體態勢很不錯。稍後參加完世界盃的國腳將會陸續歸隊合練。我們需要一點耐心，穩步推進計劃，核心依然是全員保持健康。隨著備戰深入，球員的狀態只會越來越好。」