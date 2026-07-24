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世界盃2026｜特朗普施壓紅牌緩刑事件餘波未了 驚爆涉博彩不尋常活動遭監管機構調查

足球世界
更新時間：19:30 2026-07-24 HKT
發佈時間：19:30 2026-07-24 HKT

美國的巴洛根（Folarin Balogun）於世界盃32強對波斯尼亞領紅牌，之後美國總統特朗普（Donald Trump）向國際足協(FIFA)主席恩芬天奴（Gianni Infantino）比意見，要求重新檢視這面紅牌，最終停賽一場獲改判緩刑，讓他可在 16 強對比利時上陣。事件並未因世盃結束而告一段落，日前爆出這次紅牌緩刑涉嫌與「不尋常博彩活動」有關。

世界盃總投額高達2400億美元

據《The Athletic》披露，跨國獨立博彩監管機構「哥本哈根小組（Group of Copenhagen）」在評估今屆世界盃高達 2,400 億美元（約 1.87 萬億港元）的全球投注後，將美國對比利時之戰列為七場出現「不尋常投注異動」的爭議賽事之一。而調查的核心，正是美國前鋒巴洛根在總統特朗普「施壓」後，其紅牌離奇獲得 FIFA「緩刑」並准許上陣的政治事件，懷疑背後涉及嚴重的內幕交易與博彩利益衝突。

預測市場賠率離奇開盤

這宗被列為「黃色警示」的爭議事件，起因於 32 強美國對陣波斯尼亞的賽事。當時巴洛根領受了一面極具爭議的紅牌，原定要在 16 強對比利時之戰中被自動停賽。然而在 7 月 2 日，預測博彩平台 Polymarket 卻極其罕見地單獨為他開出一個名為「巴洛根會否在對比利時中上陣？」的投注盤口。
更離奇的是，到了 7 月 5 日，美國總統特朗普公開宣稱自己曾聯絡 FIFA「關注」此事，隨後 FIFA 裁判委員會竟然破天荒決定將巴洛根停賽一場的處罰改判緩刑，特許他可以即時在對比利時一役中上陣。而哥本哈根小組將這一仗例為「黃色警示」，或因為在紅牌「放生」決定後，有關投注項目賠率產生異常變動有關。

15面紅牌唯獨巴洛根「開盤」

「哥本哈根小組」在報告中提出一個關鍵疑點，在今屆世界盃共 104 場比賽中，累計有多達 15 名球員領紅牌，但除了巴洛根外，博彩市場上「從未為其餘 14 名被罰紅牌的球員開出過任何類似的『會否上陣』預測盤口」。這種唯獨針對巴洛根開盤、隨後又被總統及 FIFA 聯手「放生」的驚人巧合，讓監管機構對這宗判決背後的「透明度」與是否存在「內線消息（inside information）」產生了極大質疑。

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