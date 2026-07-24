足球｜港腳陳肇鈞創「2nd Shot」社區計劃 望用足球幫助社區弱勢青年

足球除了可以強身健體外亦可以改變不少人的人生，港腳陳肇鈞亦望借足球去幫助社區的弱勢青年，周五（24日）在柏寧酒店為他所創辦的進行社區公益足球計劃「2nd Shot」的啟動禮，望利用足球去為基層、少數族裔以及曾經犯過錯的青年提供機會。

陳肇鈞創「2nd Shot」用足球幫助社區青年

「2nd Shot」是一個由前香港足球先生陳肇鈞（Philip）和馮子謙先生（Dan Fung）創立的社區計劃，並由香港青馬獅子會協辦，旨在用足球去為基層、少數族裔以及曾經犯過錯的青年提供機會，計劃中不單讓這些青年有踢波的機會，在過程中也可以強身健體和培養團隊精神外，亦希望籍這個計劃去令他們從中尋找人生方向，Philip致辭時指足球令他的人生軌跡改變，並給予他現在有的東西，因此亦希望可以利用足球去幫助到其他同樣有需要的青年，計劃中除了有足球練習和實習的機會外，Dan亦提到亦希望可以令學員有到外國交流的機會。

Philip活動後受訪表示在計劃籌辦初期因為同時要兼顧球會和不了解流程因此有不少困難，但最終他們的理念亦獲不少機構認同和給予幫助，因此Philip也認為是一個特別的經驗，而關於有創立這個計劃的原因Philip指：「我覺得如果有一個咁嘅身份去幫到人嘅話，何樂而不為呢，好多運動員都有咁嘅能力，但係佢地未必有時間去做呢一樣野，咁依家有阿Dan同其他嘅機構一齊去Run呢個Program，咁我都可以係幕後做協調嘅工作。」

而Philip亦透露計劃預計至少進行3年，因為目標的青年亦有不同的困難因此希望計劃以年計算，初步亦會有不少活動開始陸續推出，他亦表示預計受惠的人不超過30人，因為場地在人數上可能亦會有限制，但Philip也指30人中可能會有流動，因為當學員可能已經有得著不想踢波時也可以離開，之後也會填補回位置，但最主要也會以30人的規模去重點培訓。

記者/攝影：魏國謙