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意大利斟哥迪奧拿｜哥迪奧拿心繫家人 加上薪酬鴻溝拒執掌意大利

足球世界
更新時間：17:12 2026-07-24 HKT
發佈時間：17:12 2026-07-24 HKT

意大利國家隊連續三屆無緣世界盃，深陷歷史谷底 。為了拯救積弱的藍衣軍團，意大利足協（FIGC）在加度素（Gennaro Gattuso）於4月辭職後，破天荒大打「銀彈與名宿牌」，目標直指今季告別曼城的傳奇教頭哥迪奧拿（Pep Guardiola） ！然而，據《米蘭體育報》披露，儘管意足總出動了傳奇馬甸尼（Paolo Maldini）親自出馬，並表示願意「破例大開水喉」，但哥帥依然不為所動，傾向拒絕聘約，誓要履行對家人的承諾留在巴塞隆拿 。

馬甸尼李安納當說客 薪酬鴻溝難逾越

意足總會長馬拿高早前曾高調承認，為了邀請哥帥，準備作出「財政上的破例」 。上周末，馬甸尼與李安納度特意飛往巴塞隆拿與哥迪奧拿秘密會面，並開出給予其對整個意國足球體系（包括青訓）的絕對控制權 。

然而，這對「金牌說客」最終只能帶?「極不樂觀」的答覆回國 。雙方在薪酬上存在巨大鴻溝，哥帥要求 2,000 萬歐元（約 1,700 萬鎊）年薪，但意足總破例後的上限也僅能開出約 1,000 萬歐元，談判陷入僵局 。

心繫家人不急出山 意軍或另覓人選

哥迪奧拿球員時代曾效力布雷西亞及羅馬，能說流利意語 。但在經歷曼城10年高強度執教後，他早已向家人許下承諾，離開英國後將長居巴塞隆拿享受生活，絕不急於復出 。在未獲家人首肯前，他不會接受這份挑戰 。隨?爭取哥帥失敗，意足總將考慮前主帥文仙尼、名將派路或干地（Antonio Conte）等潛在人選 。
 

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