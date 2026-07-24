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世界盃2026｜夏蘭特過瘋狂暑假 偕未婚妻大玩睡衣派對

足球世界
更新時間：15:36 2026-07-24 HKT
發佈時間：15:36 2026-07-24 HKT

挪威射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）經歷了歷史性的世界盃征途後，終於迎來了他最為狂熱的「放暑假」時間，近日他偕同未婚妻伊莎貝（Isabel Haugseng Johansen）前往富豪天堂，法國南部蔚藍海岸的聖特羅佩（Saint-Tropez）度假。正值 26 歲生日的他，更在當地夜店與前曼城隊友馬列斯（Riyad Mahrez）大開「睡衣派對」，甚至戴上標誌性的維京角頭盔客串 DJ，將派對氣氛推向巔峰！

 

情侶裝「睡衣風」惹注目 玩水嬉戲展現赤子之心

在蔚藍海岸的烈日下，夏蘭特與伊莎貝享受了愜意的二人世界。夏蘭特在海面上駕駛水上電單車風馳電掣足足一小時，而伊莎貝則在沙灘上曬太陽。到了晚上，兩人的派對裝束成為了焦點。只見夏蘭特與伊沙貝穿上了極具設計感、猶如睡衣及睡裙風格的「情侶裝」套裝（pyjama & nightie-style）現身，盡顯獨特的時尚品味。

夏蘭特戴維京角頭盔客串DJ

在聖特羅佩極具名氣的沙灘俱樂部「Shellona」內，夏蘭特為自己舉行了盛大的 26 歲生日派對。令人驚喜的是，前曼城隊友、目前效力沙特聯賽的阿爾及利亞球星馬列斯亦是座上客，這對昔日三冠王功臣的重聚讓現場氣氛極之高漲。
玩得興起的夏蘭特，甚至在著名 DJ &ME 的打碟台前「反客為主」，戴上一頂帶有雙角的維京頭盔客串打碟。現場目擊者笑言：「夏蘭特在世界盃拼盡全力，但他看起來完全沒有疲態，他真的非常熱愛生活，也極懂得享受樂趣！」隨?季前集訓即將展開，這場瘋狂的聖特羅佩睡衣派對，無疑為他的完美暑假畫上了最狂熱的句號。

 

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