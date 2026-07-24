英超｜阿仙奴7,000萬鎊斟般奴古馬雷斯 填補威廉沙列巴的中堅空缺

英超衛冕冠軍阿仙奴正準備向紐卡素開出高達7,000萬英鎊（約7.3億港元）的正式報價，全力搶簽紐卡素隊長兼巴西國腳中場般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）！據著名轉會專家羅馬諾（Fabrizio Romano） 披露，阿仙奴已與這位28歲球星達成個人條款。古馬雷斯更已向喜鵲高層攤牌，表明渴望轉投酋長球場的決心，令這宗交易在周五前全速升溫。

阿迪達拒當水魚

阿仙奴今夏在轉會窗動作審慎。此前，球會因不願當「水魚」而拒絕盲目抬價，中途放棄了身價飆升至1.17億鎊的摩根羅渣士（轉投車路士）及馬德里體育會高昂要價的祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）。然而，主帥阿迪達（Mikel Arteta）將古馬雷斯視為重建中場的終極人選。在先前6,000萬鎊的口頭報價遭拒後，兵工廠今次直接加碼至7,000萬鎊。雖然紐卡素堅稱這位巴西中場為「非賣品」，但面對古馬雷斯本人的強烈去意，阿仙奴有信心以這筆破格報價撬動喜鵲防線。

兩新兵加盟補強鎖定史東斯、干沙解防線燃眉之急

阿仙奴希望在轉會窗口關閉前簽下一名後衛、一名中場和一名前鋒，在全力搶簽古馬雷斯的同時，他們亦有意收購阿士東維拉中堅安斯干沙(Ezri Konsa )和剛與曼城約滿的英格蘭國腳中堅史東斯(John Stones )，以填補於世界盃背部重創的法國中堅威廉沙列巴之空缺。