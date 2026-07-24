曼城賽場外奪尷尬第一｜曼城上季102名球迷被捕冠絕全英 曼聯大收斂人數減半

全英拘捕數跌4%新增「擅闖球場罪」45人落網韋斯咸121張禁令蟬聯榜首

曼城剛季英超屈居阿仙奴之後以次名衝線，球場外藍月亮球迷取回一項尷尬的第一！英國政府公布了2025/26球季足球相關拘捕與禁令官方數據，過去12個月中曼城以高達102次球迷被捕及被採取警務行動的紀錄，高踞全英所有球會之首。這也是曼城球迷首次在「被捕排行榜」中力壓車路士和曼聯「奪冠」，令球會形象大打折扣。

曼城破百人被捕藍軍、紅魔鬼緊隨其後

數據顯示，上季全英共錄得1,963次與足球相關的拘捕，對比前一季輕微下跌4%。在球會被捕人數排行榜中，曼城以102人高踞榜首；車路士以76人位列次席；曼聯則以67人排第三。阿仙奴有66人被捕排第四，而一向以球場暴力聞名的英冠球隊米禾爾，則以63人排第五。

曼聯大改善人數減半

不過，報告中亦有令人欣慰的消息。曼城同市宿敵曼聯的球迷在上季顯然收斂，被捕人數對比前一季大減60人，跌幅高達47%！相反，樸茨茅夫的球迷紀律則急劇惡化，被捕人數由16人飆升至55人，成為新一屆重災區。

擅闖球場即時入罪 韋斯咸高踞「禁令榜」首

值得留意的是，由於英國政府在今年3月修例，正式將「未經授權擅闖球場」列為刑事罪行，上季已有45人因此新例被捕。而在最嚴厲的「足球禁令」排行榜中，韋斯咸依然高踞榜首，禁令數量由前一季的112張增加至121張；車路士、曼聯、曼城及利物浦亦緊隨其後，這四家豪門手握禁令的球迷人數均在80多人。

