皇馬賣人予曼聯套現｜皇家馬德里擬6800萬鎊賣曹亞文尼予曼聯 籌集資金向曼城收購洛迪

英超與西甲轉會市場引爆震撼性連鎖反應！新上任的皇家馬德里主帥「狂人」摩連奴（Jose Mourinho），為了引進剛帶領西班牙勇奪世界盃冠軍的中場大師洛迪（Rodri），不惜大刀闊斧變陣。據英國《太陽報》披露，皇馬已準備好「忍痛割愛」，將陣中身價高達 6,800 萬鎊（約 7.1 億港元）的法國防中悍將曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）賣給曼聯，以此籌集資金，再向曼城開價 8,500 萬鎊(約8.8億港元)收購洛迪。

卡域克視曹亞文尼為完美最後一圖

曼聯今夏在中場線經歷了大換血，隨著老將卡斯米路轉投美職聯國際邁阿密，而另一防中曼紐爾烏加迪（Manuel Ugarte）又在世界盃遭遇十字韌帶撕裂的「收山式」重創，令領隊卡域克（Michael Carrick）重建中場的任務變得極其逼切。

雖然紅魔鬼已火速簽下安達利山度士(Andrey Santos)及泰利文斯（Youri Tielemans） ，但卡域克依然渴望引入一名具備頂級大賽經驗、年齡在 22 至 26 歲黃金期之間的「正宗防中」。現年 26 歲、曾贏得歐聯及踢過世界盃決賽的曹亞文尼，完全契合紅魔鬼的引援需要。皇馬內部消息指，曼聯對這位法國星將的興趣「極度強烈」，已正式向其經理人展開實質性接觸。

摩連奴改變初衷 為奪洛迪不惜「套現」

事實上，摩連奴起初計劃留住合約至 2028 年的曹亞文尼，雙方甚至已口頭達成了續約協議。然而，隨著 30 歲的曼城防中核心洛迪在世界盃「登頂」，其與曼城的合約只剩下最後一年，且至今拒絕續約，令皇馬看到了千載難逢的搶人機會。

為了擊退競爭對手，皇馬必須套現。這場由摩連奴親自推動的「中場大洗牌」，正一步步走向現實。若曼聯能以 6,800 萬鎊順利簽下曹亞文尼，不僅能為卡域克完成中場重建的最後一塊拼圖，更能間接促成洛迪空降班拿貝的超重磅交易。