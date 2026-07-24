世界盃2026｜阿根廷助教艾耶拉就向丹尼爾奧莫「動粗」解話 「我只係推佢、唔係出拳」

美加墨世界盃決賽雖已落幕，但阿根廷在賽後的瘋狂暴行，卻引發了全球體壇的強烈譴責。其中，阿根廷助教羅拔艾耶拉（Roberto Ayala），被電視鏡頭清晰拍到一邊用手掐住西班牙後衛艾歷加西亞（Eric Garcia）的喉嚨，一邊揮拳擊西班牙前鋒丹尼爾奧莫（Dani Olmo）的面部，正面臨國際足協（FIFA）的處罰。對此，艾耶拉日前首度開腔回應，試圖為自己的不君子行為「降溫」辯解，堅稱當時「只是推撞，絕對沒有出拳」！

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Roberto Ayala pegando a Dani Olmo. Olmo que venía de abrazarse con Nico y se levantaba a separarle de Eric, al que tenían rodeado entre 3



Casi le dobla en edad



Qué manera de destrozar tu imagen y legado pic.twitter.com/LkGN4GDQXV — Víctor Navarro (@victor_nahe) July 20, 2026

艾耶拉辯稱絕無打奧莫

在這場充滿火藥味的決賽中，阿根廷先有安素費南迪斯領紅被逐；完場哨響後，球員情緒徹底崩潰，柏利迪斯、莫連拿等多名主力在場上瘋狂襲擊西班牙球員，連教練團成員艾耶拉亦捲入混亂，被指控拳打奧莫的面。艾耶拉近日開腔辯稱：「老實說，我感到很抱歉，以我的職位，我不應該容許情緒被對方的言語挑釁左右。但我必須澄清，當時那只是一個推撞的動作，絕對不像外界所說的『出拳毆打』。那只是對他（奧莫）說的話做出的一次下意識反應。如果日後再見到他，我絕對會親自向他道歉。」

艾耶拉：衝入場只為拉開隊友

對於阿根廷隊在 MetLife 體育場上被網民痛批如「流氓」的集體暴行，艾耶拉亦試圖為球隊「漂白」，稱教練團衝入球場的初衷只是為了當和事佬：「這確實很遺憾，我們必須接受並承擔在球場上的所作所為。完場時，我看到球場中央爆發了衝突，我們教練團隨即衝上前，本意只是為了拉開和保護我們自己的球員，沒想到最終會演變成這樣。這並非真實的我們。」他強調，自己必須承擔責任，明白身為助教理應保持冷靜，無論受到何種挑釁都不應動粗。目前 FIFA 已就這場暴亂展開正式調查，這班阿根廷將帥恐要為世界盃史上最難看的一幕付出代價。